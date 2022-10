Maďarská diplomacia reagovala na kritické video americkej ambasády

Maďarské ministerstvo zahraničných vecí v stredu reagovalo na kritické video veľvyslanectva Spojených štátov v Budapešti, v ktorom americká strana citovala protizápadné a protiamerické vyjadrenia maďarských vládnych predstaviteľov. Podľa servera Index.hu štátny tajomník Tamás Menczer odporučil Spojeným štátom, aby sa radšej usilovali o mierové rokovania v záujme ukončenia vojny na Ukrajine, informuje spravodajca TASR.

„Bolo by potrebné premýšľať o dôsledkoch neúspešnej sankčnej politiky a podporovať mierové rokovania,“ uviedol v reakcii na video Menczer. Podľa neho by sa americká vláda mala zaujímať o zorganizovanie stretnutia prezidenta Joea Bidena s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, ktoré „by výrazne pomohlo k nastoleniu mieru medzi Ruskom a Ukrajinou“. Dodal, že Budapešť je stále k dispozícii na uskutočnenie mierových rokovaní.

Veľvyslanectvo Spojených štátov v Budapešti zverejnilo v pondelok na Twitteri video, kde cituje „tvrdé protizápadné a protiamerické vyhlásenia“ vysokých predstaviteľov maďarskej vlády.

In recent weeks, several senior Hungarian government figures and government-funded commentators have made harsh anti-Western and anti-American statements. Hungary and the United States are Allies. As Russian aggression threatens us all, we must stand together, not move apart. pic.twitter.com/lG1Rmi74tc