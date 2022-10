Britská ministerka vnútra odstúpila zo svojho postu, Trussová prišla už o dvoch ministrov

Správu o odchode Bravermanovej najskôr priniesol denník The Guardian aj magazín The Sun. Informáciu následne potvrdila aj samotná Bravermanová. Oznámila, že z postu odchádza preto, že kolegovi v parlamente poslala oficiálny dokument zo svojej súkromnej e-mailovej adresy. Údajne šlo o vyhlásenie jej rezortu k migrácii, ktoré má byť čoskoro zverejnené a pre ktoré chcela získať väčšiu podporu. Bravermanová to uvádza v oficiálnom vyhlásení o demisii adresovanom Trussovej, z ktorého cituje webová stránka stanice BBC.

Bravermanová tiež píše, že svojím konaním sa dopustila „technického porušenia pravidiel“, pričom si svoju chybu uvedomila a rozhodla sa z funkcie odstúpiť. Bravermanová však zároveň dala jasne najavo svoje obavy zo „smerovania“ vlády Trussovej a toho, či kabinet dodržiava svoje programové vyhlásenie, približuje BBC.

K odchodu Bravermanovej dochádza len necelý týždeň po tom, ako Trussová odvolala ministra financií Kwasiho Kwartenga. Stalo sa tak po turbulenciách, ktoré na finančných trhoch vyvolal jeho návrh rozpočtu.

The Guardian v stredu napísal, že Bravermanová odchádza „na príkaz“ Jeremyho Hunta, ktorý Kwartenga nahradil na poste šéfa rezortu financií. Bravermanovú by mal podľa informácií týchto novín v úrade nahradiť bývalý minister dopravy Grant Shapps.