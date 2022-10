Ministerstvo dopravy plánuje zvýšiť ceny diaľničných známok, návrh sa pripomienkuje

Ročné a 365-dňové známky by napríklad mohli zdražieť o 10 eur, stáli by teda 60 eur.

Výška úhrady diaľničnej známky s mesačnou platnosťou by sa mohla podľa návrhu zvýšiť zo 14 na 17 eur. Známka s desaťdňovou platnosťou by zasa mohla zdražieť o dve eurá, stála by tak 12 eur.

Rezort dopravy úpravu cien diaľničných známok odôvodnil zvyšujúcimi sa oprávnenými nákladmi Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) na údržbu a opravu diaľničnej siete, ktorej dĺžka od roku 2011, keď naposledy došlo k úprave ceny diaľničnej známky, narástla približne o tretinu.

MDV tiež poznamenalo, že od roku 2011 došlo k skvalitneniu služieb motoristom zo strany NDS, ide napríklad o zavedenie diaľničnej patroly či líniové riadenie na diaľniciach D1 a D2. Podľa rezortu tiež došlo k výraznému nárastu indexu spotrebiteľských cien. Slovensko je zároveň podľa MDV jedinou krajinou regiónu strednej Európy so zavedenými časovými poplatkami za užívanie diaľničnej siete, v ktorej sa od spomínaného roku neupravovali ceny diaľničnej známky.

Finančné prostriedky získané z výberu úhrady diaľničnej známky sú príjmom NDS, ktorá je povinná použiť tieto peniaze na prípravu, realizáciu opráv, údržbu a výstavbu diaľnic. Predložené nariadenie vlády predpokladá zvýšenie výnosov NDS v roku 2023 a v nasledujúcich rokoch. Výška výnosu z predaja diaľničných známok na úrovni viac ako 17 miliónov eur bez DPH v rokoch 2023 až 2026 je predpokladaná pri nezmenenom správaní motoristov. Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu nariadenia by sa malo skončiť 9. novembra.