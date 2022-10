Predseda SAK kritizuje prehliadky advokátskych kancelárií vyšetrovateľmi NAKA

Postupom orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) nemôže dochádzať k ohrozeniu advokátskeho tajomstva. Pre TASR to uviedol predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) Martin Puchalla v súvislosti s nedávnymi prehliadkami priestorov advokátskych kancelárií vyšetrovateľmi Národnej kriminálnej agentúry. Rovnako kritizuje nelegálne šírenie údajných e-mailov z komunikácie klienta s advokátkou v inom trestnom konaní.

„Nechceme a nebudeme sa vyjadrovať ku konkrétnemu trestnému stíhaniu. V tejto súvislosti chcem povedať iba to, že komora dôrazne protestovala proti spôsobu vykonania prehliadky advokátskej kancelárie v súvislosti s tým, že aj napriek protestom zástupcu komory, bol zo strany OČTK zobraný celý harddisk,“ povedal Puchalla o medializovanej prehliadke v advokátskej kancelárii USGB. Dátový nosič mohol podľa jeho slov obsahovať okrem záležitostí, ktoré súvisia s vyšetrovanou trestnou činnosťou, aj osobné údaje, doklady či listiny iných klientov, ktorí s prípadom nemajú nič spoločné.

Ďalší prípad podozrenia z ohrozenia práv klientov na dôvernú komunikáciu s advokátom zaznamenala komora aj pri policajnej prehliadke priestorov advokátskej kancelárie v druhom bratislavskom okrese. Polícia podľa SAK zaistila elektroniku a ďalšie nosiče s údajmi množstva klientov, ktoré nesúvisia s prešetrovanou trestnou vecou.

„Ústavný súd judikoval, že takýto postup nie je v súlade so zákonom. Je aj v záujme OČTK, aby si takýmto nezákonným postupom nezmarili dôkaz. Lebo potom bude nezákonný celý obsah prehliadky,“ podotkol pre TASR šéf komory. Má informácie, že zo strany OČTK je takýto postup prehliadok advokátskych kancelárií pomerne bežnou praxou.

„Spôsob vykonávania prehliadok musí byť selektívny. Teda, beriem iba to, na čo mám príkaz zo súdu a čo súvisí s vyšetrovanou trestnou činnosťou,“ zdôraznil. Potrebné je podľa neho zavolať policajného technika, ktorý dáta vyselektuje.

Šéf advokátskej komory ďalej priblížil, že v legislatívnom procese je poslanecký návrh, ktorý by „ošetroval“ tieto situácie. „A síce spôsobom, že by bola povinná účasť zástupcu SAK na vykonávaní takejto prehliadky. Zatiaľ to vyplýva iba z interného pokynu,“ dodal. V prípade pochybností, či dáta súvisia alebo nesúvisia s vyšetrovanou trestnou činnosťou, by mal podľa Puchallu rozhodnúť sudca pre prípravné konanie na základe návrhu prokurátora.

SAK rovnako kritizovala únik údajných e-mailov z komunikácie medzi klientom a advokátkou v inom známom trestnom konaní, a ich následné nelegálne šírenie. „Takúto prax nemôžeme akceptovať. Ak nebudeme mať základnú úctu k ochrane advokátskeho tajomstva, nebudeme mať úctu ani k ochrane práv ľudí,“ dodal predseda komory.

Orgány činné v trestnom konaní musia mať podľa rezortu spravodlivosti dostupné účinné prostriedky na odhaľovanie kriminality, a to aj tej páchanej advokátmi. „Rovnako je však potrebné vždy rešpektovať ústavou dané právo na obhajobu, ktorého súčasťou je aj ochrana dôvernosti komunikácie s klientom. V tomto potrebujeme dosiahnuť potrebný balans, aby nebola ohrozená spravodlivosť,“ reagovalo Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré to plánuje riešiť v novele Trestného poriadku.