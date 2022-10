Vodič nestihol dobrzdiť, pri nehode prišiel o život

Na rýchlostnej ceste R1 v katastri obce Lehota došlo k tragickej dopravnej nehode. Ako informovala polícia, zahynul pri nej jeden človek.

K zrážke dvoch áut došlo na moste, kde je pre stavebné práce zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu. „Vodič vozidla Citroën Saxo pri jazde v zúženom pruhu pravdepodobne nedodržal vzdialenosť medzi autami a nestihol dobrzdiť. V dôsledku toho zozadu narazil do Škody Fabia, ktorá šla pred ním. Pri zrážke 83-ročný vodič Citroënu utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Požitie alkoholu u 41-ročného vodiča Škody Fabia nebolo zistené nebolo,“ uviedla polícia.

U nebohého muža bude prípadné požitie alkoholu zisťované pri súdnej pitve. Okolnosti dopravnej nehody, miera zavinenia a príčina sú predmetom vyšetrovania diaľničných policajtov.