Leyenová vysvetlila poslancom Európskeho parlamentu nové opatrenia na zmiernenie energetickej krízy

Šéfka EK skonštatovala, že Európania sú znepokojení z dosahov vojny na Ukrajine v podobe energetickej krízy, majú obavy z inflácie a vysokých účtov za energie. „Najlepšou odpoveďou na Putinovo plynové vydieranie je európska jednota a solidarita,“ uviedla.

Pripomenula, že v tomto duchu EK v utorok prijala silný legislatívny rámec na riešenie energetickej krízy na troch pilieroch, združovanie, šetrenie a zdieľanie, ktorý by mal pozitívne ovplyvniť ceny plynu.

Prvým krokom je spoločné nakupovanie plynu, aby si jeho nákup členské štáty navzájom nepredražovali, ako sa dialo čas augusta. Spresnila, že agregácia dopytu bude povinná aspoň na 15 percent objemov potrebných na naplnenie zásobníkov plynu. Zapojené spoločnosti môžu vytvoriť „konzorcium na nákup plynu“.

Za dôležité považuje zdieľanie plynu v Európe, lebo niektoré členské štáty sú závislejšie od ruského plynu ako iné. Platí to najmä pre krajiny strednej Európy. „Zdieľanie plynu v čase krízy je teda kriticky dôležité. Členské štáty majú podľa práva EÚ už päť rokov povinnosť uzatvárať dohody o solidarite. Do dnešného dňa však bolo dohodnutých len šesť zo 40 možných dohôd,“ uviedla šéfka EK. To podľa nej nestačí, a preto sa zavedú nové pravidlá pre členské štáty. Tie bude záväzné, pokiaľ neuzavrú individuálne dohody o solidarite.

„Energetická solidarita je základnou zásadou našich zmlúv, tak ju priveďme do života,“ odkázala von der Leyenová.

Ocenila, že krajiny EÚ zvýšili úspory a naplnili zásobníky plynu, zároveň však priznala, že odolať ruskému energetickému nátlaku niečo stojí, lebo domácnosti a firmy zaznamenali prudký nárast ich účtov za plyn. Zopakovala, že v snahe udržať konkurencieschopnosť európskych podnikov sa EK vracia k možnosti zastropovať ceny plynu.

Pripomenula, že súčasné cenové pásmo určujúce ceny plynu je burza TTF v Amsterdame, ktorá sa zameriava na plyn cez plynovody. Avšak v Únii sa čoraz dôležitejším stáva skvapalnený plyn (LNG), a preto je potrebný nový, špecifický cenový štandard pre LNG. Spresnila, že eurokomisia vypracuje toto doplnkové kritérium spolu s európskym regulačným orgánom, čo však bude chvíľu trvať.

Zatiaľ ako mechanizmus korekcie trhu bude platiť obmedzenie veľkoobchodných cien plynu cez TTF.

Ceny elektriny zvyšujú ceny plynu, a preto podľa šéfky EK prichádza čas na zavedenie iberského modelu na úroveň celej EÚ, čiže systému, na akom cenu elektriny určuje Španielsko a Portugalsko.

Von der Leyenová spomenula potrebu urýchlenia investície do zelenej energetiky, čo je ambíciou programu REPowerEU. „Skutočným riešením na udržanie našej konkurencieschopnosti je investovanie do domácich zdrojov energie, najmä do obnoviteľných zdrojov,“ vysvetlila. Avšak v EÚ takéto kritické investície môžu uskutočniť len dostatočne bohaté členské štáty, čo by narušilo rovnaké podmienky na jednotnom trhu.

„Preto potrebujeme nielen REPowerEU, urýchlime ho, ale musíme ho aj posilniť. Dať každému členskému štátu rovnakú príležitosť, pripraviť sa na budúcnosť. Nejde len o energiu, ide o našu globálnu konkurencieschopnosť a suverenitu,“ uviedla šéfka eurokomisie.