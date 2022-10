Podoľak o situácii v Chersone: Realita bolí

Vyjadril sa tak v stredu po tom, čo Ruskom dosadená samospráva Chersonskej oblasti oznámila, že ukrajinská armáda sa chystá pokúsiť sa naspäť dobyť okupované mesto Cherson a vyzvala obyvateľov na evakuáciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

„Neuplynul ani mesiac od pompézneho oznámia anexie Chersonu a slávnostného koncertu na Červenom námestí a samozvaná samospráva mesta už... evakuuje v očakávaní ukrajinskej spravodlivosti. Realita môže bolieť, ak žijete vo fiktívnom svete fantázie,“ napísal Podoľak na Twitteri.

Evacuation from Kherson region in full swing — Kremlin-installed officials say they are preparing for battle, aim to move 50-60K people "deeper into Russia" in a week, and entry into the region has been banned to civilians. Putin also plans to meet Sec Council today pic.twitter.com/2SborTue66