Ako sa zahriať aj pri nižšom kúrení: Takto musíte mať usporiadaný nábytok

Kvôli cenám energií si mnohí ľudia musia znížiť úroveň kúrenia v dome či byte a začať uvažovať nad efektívnymi spôsobmi, ako sa zahriať. Okrem viacerých vrstiev oblečenia a výhrevných vankúšov však existujú aj ďalšie spôsoby, ako udržať teplo v miestnosti. Tu je niekoľko trikov, ako sa zahriať aj bez kúrenia.

Usporiadajte si nábytok

Možno vás to prekvapí, ale kľúčovú úlohu v tom, ako teplo v miestnosti bude, zohráva rozmiestnenie nábytku. Posteľ by mala byť umiestnená ďalej od okien a dverí, aby ste sa vyhli prievanu. Ak sa rozhodnete zapnúť kúrenie, uistite sa, že radiátor nezakrýva žiadny iný nábytok, aby horúci vzduch mohol cirkulovať po miestnosti.

Pre efektívne vykurovanie by ste mali tiež investovať do reflexnej fólie za radiátor. Tú nájdete v špecializovanom obchode, alebo si môžete pomôcť aj obyčajnou hliníkovou fóliou. Fólia pomáha odrážať teplo od steny do miestnosti.

Voľte správny paplón a flanelové alebo fleecové obliečky

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako sa zahriať v noci, je výber správnych prikrývok. Aj keď môže byť lákavé vymeniť súčasnú prikrývku za najhrubšiu, možno by ste to mali prehodnotiť a namiesto toho investovať do paplónu, ktorý je vhodný na zimu aj na jar a kúpiť si teplejšie obliečky.

Flanel a fleece sú skvelé materiály pre zimné obliečky, pričom oba typy sú dostupné za rozumnú cenu. Tieto hrubé alternatívy k bavlne a polyesteru sú účinnými izolantmi tepla.

Keďže prevádzka elektrických prikrývok je výrazne lacnejšia v porovnaní s udržiavaním zapnutého ústredného kúrenia, táto praktická pomôcka je cenovo výhodnou alternatívou.

Noste správny typ pyžama a domáceho oblečenia

Nie je to len vaša posteľná bielizeň, ktorej by ste mali venovať pozornosť. Rovnako dôležitý je aj správny typ pyžama. Aby ste sa udržali v teple, vyberte si fleecové alebo vlnené pyžamá a investujte do teplej deky a županu, či veľkých mikín s kapucňou, ktoré budete nosiť v dome.

Dobre utesnite okná

Jednou z najväčších chýb, na ktorú ľudia zvyknú zabúdať, je kontrola kvality okien. Praskliny a netesnosti umožňujú prenikanie mrazivého vzduchu do vášho domova. Pomocou tmelu či silikónu môžete svoje okná utesniť aj sami.