Herec z Hry o tróny odhalil dej seriálu, aby sa vyhol pokute za rýchlosť

35-ročný herec prezradil, že jeho slávna scéna, pri ktorej na konci piatej sezóny seriálu Hra o tróny zomrel, ho raz zachránila pred pokutou.

Išlo o nervydrásajúcu scénu, pri ktorej herec v úlohe Johna Snowa zomrel a fanúšikovia museli celý rok čakať, či je skutočne mŕtvy. Herec vopred vedel, čo bude v ďalšej sérii a o túto prísne tajnú informáciu sa podelil len s rodičmi a priateľkou. Policajtovi, ktorý ho skontroloval, sa však podarilo zistiť detaily oveľa skôr, ako sa to dozvedeli ostatní fanúšikovia, informuje ladbible.com.

Herec to prezradil počas rozhovoru v The Tonight Show s Jimmym Fallonom. Dostal od policajta možnosť, ktorú nikto iný nemohol dostať. Mohol buď ísť s dôstojníkom na stanicu a dostať pokutu za rýchlosť, alebo prezradiť, či Jon Snow v Hre o tróny ešte žije alebo nie. Vybral si to druhé.

"Musím vám povedať, že to, či vás vezmem na policajnú stanicu, závisí od toho, aká bude vaša odpoveď," spomenul si na slová policajta Kit Harrington.

Herec tiež prezradil, píše ladbible.com, že mu bolo povedané, aby si tajomstvo o postupe seriálu má nechať pre seba. Priznal však, že pár ľudí sa to od neho dozvedelo.