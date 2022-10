Zeman: Prezident, ktorý chce zjednocovať spoločnosť, je pokrytec

"Pseudojednotná" spoločnosť je podľa Zemana len v totalitných režimoch. Uviedol to na tlačovej konferencii po dvojdňovej návšteve Úsťanského kraja, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Spoločnosť je podľa Zemana živý diferencovaný organizmus a rozdeľuje sa podľa množstva kritérií. „Pozrite sa, ako akýkoľvek prezident – Trump, Macron, jednoducho ktokoľvek – rozdeľuje v demokratickej spoločnosti,“ povedal Zeman s tým, že podľa neho nejde o nič nenormálne.

Na otázku, či by počas svojho mandátu urobil niečo inak, Zeman odpovedal, že politik vždy reaguje na nejakú situáciu, ktorú nie vždy môže sám ovplyvniť. Práve na Ukrajine sa podľa jeho slov situácia razantne zmenila. „Ak by som bol taký geniálny prognostik, že by som to dokázal predpovedať, iste by som sa k Rusku správal inak,“ dodal Zeman.

Napriek tomu, že sa českej Bezpečnostnej informačnej službe (BIS) podarilo odhaliť viacerých ruských špiónov pôsobiacich na území Českej republiky, Zeman svoj názor na kontrarozviedku nezmenil. Správam BIS neprikladá podľa svojich slov taký význam, ako im pripisujú ich autori. So žartom upozornil, že ruský agent, o ktorom BIS v najnovšej výročnej správe písala, nie je on.

Na tlačovej konferencii po návšteve Úsťanskeho kraja hovoril aj o svojom zdravotnom stave. „Som veľmi rád, že sa mi vrátila chuť do života po drobnej zdravotnej komplikácii, ktorú som mal a po ktorej ma niektorí hyenistickí senátori takmer pochovávali,“ povedal Zeman v narážke na situáciu spred roka, keď bol hospitalizovaný vo vojenskej nemocnici v Prahe.

Pripomenul, že po niekoľkých dňoch jeho hospitalizácie začali senátori Pavel Fischer a Miloš Vystrčil hovoriť o aplikácii článku 66, ktorý hovorí o situácii, keď prezident nie je schopný vykonávať svoj úrad. „Pokladám to za hyenizmus, ktorý do slušnej politiky nepatrí. Bodka,“ povedal Zeman.

„Najväčšie umenie života je vedieť, kedy skončiť,“ povedal Zeman v reakcii na otázku, či bude po skončení mandátu ešte chcieť pôsobiť v politike. „Aj keď som sa uzdravil, mám pocit, že sú krajšie veci než politika,“ dodal prezident s tým, že sa bude venovať knihám.