Aktivisti sa bránia: Nikdy by sme Van Gogha nezničili, vedeli sme o skle

V piatok 14.10. hodili environmentálni aktivisti paradajkovú polievku na azda najslávnejší obraz Vincenta Van Gogha. Ikonický obraz Slnečnice visí v národnej galérii v Londýne. Paradajková polievka by ho rozhodne zničila, našťastie bol obraz chránený sklom. Tak sa polievka nedostala na plátno. Demonštranti teraz vysvetlili, že nikdy nemali v úmysle poškodiť neoceniteľný obraz.

Na Van Gogha údajne vyliali polievku, pretože vedeli o tom, že je chránený a nepoškodí sa, píše ladbible.com. “Na obraze sa nestala žiadna škoda, bol za sklom a nikdy by nám nenapadlo to spraviť, ak by sme o skle nevedeli,” povedala aktivistka. Zotreli to kuchynskou utierkou, dodala.

Za protestom je snaha začať konverzáciu o veciach, na ktorých im záleží. Pýtajú sa napríklad, či je v poriadku, že fosílne palivá sú dotované 30-krát viac ako obnoviteľné zdroje, keď je veterná energia na mori v súčasnosti deväťkrát lacnejšia, uvádza ladbible.com.

Nie je to prvýkrát, čo si aktivisti z Just Stop Oil vybrali pre svoj protest Van Goghove obrazy. Začiatkom tohto roka sa dvaja z nich prilepili na jeho obraz Peach Trees in Blossom

V súvislosti s protestom boli obvinené z poškodenia rámu dve ženy - 20-ročná Anna Holland z Newcastlu a 21-ročná Phoebe Plummer z Lambeth. Obe svorne tvrdia, že sú nevinné. Termín pojednávania s dvojicou bol stanovený na 13. decembra.