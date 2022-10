Európska komisia schválila Slovensku presun eurofondov na pomoc obyvateľom a firmám

Európska komisia (EK) schválila Slovensku žiadosť o presun nevyužitých fondov EÚ na pomoc obyvateľom a firmám zasiahnutým vysokými cenami energií. V utorok o tom na tlačovej konferencii informovala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).

Eurofondy z programového obdobia 2014-2020 bude môcť Slovensko použiť pre malé a stredné podniky a pre obyvateľstvo. Firmy by mali prostriedky dostávať cez schémy pomoci, ako napríklad počas pandémie ochorenia COVID-19, obyvatelia napríklad prostredníctvom energošekov. EK obmedzila maximálnu výšku prostriedkov na 10 % z celkového balíka eurofondov, čo je približne 1,5 miliardy eur. Podľa Remišovej sa bude Slovensko usilovať zmeniť túto hranicu v europarlamente na dvojnásobok.

„Európska komisia predložila svoj návrh, ktorý následne ešte musí byť schválený v Európskom parlamente. To je výzva aj k Európskemu parlamentu, aby európska legislatíva prešla expresne,“ povedala Remišová. Najneskorší termín je podľa nej do konca tohto roka. V nadväznosti na zmenu európskej legislatívy sa podľa ministerky budú musieť upravovať operačné programy a pripravovať výzvy na Slovensku. Peniaze musia byť vyčerpané najneskôr do konca budúceho roka.

Opatrenia na pomoc firmám a obyvateľom z eurofondov aj zo štátneho rozpočtu sa budú podľa vicepremiérky pripravovať súbežne tak, aby sa mohli v optimálnom prípade vyplácať z oboch zdrojov.