Marek Modranský sa vzdáva kandidatúry na predsedu Banskobystrického kraja

Nezávislý kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Marek Modranský sa vzdáva kandidatúry. V jesenných komunálnych voľbách podporí doterajšieho protikandidáta Adriana Polónyho. Informoval o tom v utorok na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici.

Modranský uviedol, že ako kandidát na predsedu BBSK išiel do volieb so zodpovednosťou a jasným programom a odstúpiť sa rozhodol po dôslednom zvážení. „Sledoval som vývoj, aké sú moje osobné šance. Na základe čerstvých prieskumov som sa rozhodol konať tak, aby môj program nebol hodený do koša, ale bol skutočne naplnený,“ povedal Modranský. Ako dodal, s Polónym ho spájajú spoločné prieniky v programoch a plánuje s ním ďalej spolupracovať.

Polóny vyzval ešte začiatkom októbra protikandidátov na stretnutie za okrúhlym stolom s cieľom zjednotenia sa na jednom kandidátovi, ktorý bude protiváhou Ondrejovi Lunterovi. Podľa Polónyho sa na stretnutí zúčastnilo niekoľko kandidátov, no „prešlo to mlčaním“. „Ak chceme zabezpečiť skutočnú zmenu, je potrebné sa spájať. Som milo prekvapený, pretože teraz vieme spojiť programy a urobiť to pre ľudí,“ dodal Polóny.

Po odstúpení Modranského zostávajú v BBSK ôsmi kandidáti na predsedu kraja. Ako nezávislí kandidujú Ondrej Lunter a Adrian Polóny. O hlasy voličov sa budú uchádzať aj Miroslav Suja za stranu Republika, Rudolf Huliak za stranu Národná koalícia/Nezávislí kandidáti, Marek Kotleba za ĽSNS, Michal Albert za Komunistickú stranu Slovenska, Maroš Čupka za stranu Socialisti.sk a Jozef Sásik za Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku.

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra. Volebná kampaň sa začala 10. júna a skončí sa 48 hodín pred dňom volieb.