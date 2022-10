Spojené štáty spustili program na odpustenie časti študentských pôžičiek

Prostredníctvom nového programu môže požiadať o odpustenie časti študentskej pôžičky až do výšky 20.000 dolárov človek s ročným príjmom do 125.000 dolárov. Internetový formulár žiadosti obsahuje základné osobné údaje, číslo sociálneho zabezpečenia, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Okrem dokladu o ročnom príjme do 125.000 dolárov tiež treba poskytnúť doklad, že celkový príjem domácnosti žiadateľa nepresahuje 250.000 dolárov, spresňuje AP.

Žiadosti vyhodnotí ministerstvo školstva a rozhodne o odpísaní časti dlhu. Žiadosti podané do polovice novembra by mali byť vybavené (v prípade splnenia všetkých požiadaviek) do 1. januára 2023.

Pre štúdium je v súčasnosti zadlžených viac než 40 miliónov Američanov a rastúce náklady na vzdelanie a stagnujúce mzdy tento počet každý rok zvyšujú. Priemerná výška dlžoby po skončení štúdia je v súčasnosti viac než 30.000 dolárov. V 80. rokoch minulého storočia to bolo približne 12.000, píše CNBC.