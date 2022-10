Ministerstvo vnútra spúšťa kampaň na čerpacích staniciach proti obchodovaniu s ľuďmi

Jej cieľom je pomocou informačných polepov, umiestnených na toaletách, minimalizovať počet obetí. Tie sa pri presune do cieľovej krajiny alebo samotného miesta vykorisťovania neraz zastavujú práve na čerpacích staniciach.

„Nikto si z nich nemyslel, že sa stane obeťou obchodovania s ľuďmi. Najčastejšie doslova naleteli na fantastické ponuky práce,“ uviedol riaditeľ odboru prevencie kriminality MV SR Jozef Halcin. Priblížil, že obete väčšinou dostali lukratívne znejúce ponuky, kde mali veľa zarobiť, nepotrebovali ovládať cudzí jazyk, nemuseli mať skúsenosti ani potrebné vzdelanie.

Obchodovanie s ľuďmi zahŕňa podľa Halcina sexuálne zneužívanie, nútenú prácu a žobranie, sobáše, odoberanie orgánov, nútené adopcie. „Títo ľudia sú strážení obchodníkmi, nemôžu nikam odísť. Samozrejme, nedostávajú žiadne peniaze. Sú psychicky, fyzicky veľmi týraní, sexuálne zneužívaní. Obete sú znásilňované. A trvá to dovtedy, kým to obeť vydrží,“ ozrejmil. V mnohých prípadoch to podľa neho končí tragicky.

Halcin upozornil, že najčastejšie cestujú obete za fiktívnou prácou práve svojím osobným motorovým vozidlom alebo vozidlom samotného páchateľa. „Čiže je veľký predpoklad, že niekde na ceste, po Slovensku, sa zastavia na čerpacej stanici,“ doplnil. Obete práve na čerpacích staniciach vedia aj vďaka informačným polepom na zrkadlách mužských a ženských toaliet zistiť, že sa môžu stať obeťou obchodovania s ľuďmi.

„Nachádzajú sa tam rôzne kľúčové slová, ktoré sa týkajú obchodovania s ľuďmi. Je to zneužívanie, nútená práca, bolesť, obchod, vykorisťovanie, prostitúcia, žobranie, sexuálne zneužívanie,“ spresnil Halcin. Súčasťou informačného polepu je aj telefónne číslo bezplatnej Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818, na ktoré môžu volať obete denne od 8.00 do 20.00 h. V ostatné hodiny je im k dispozícií záznamník. Na všetky zanechané odkazy operátori linky reagujú.