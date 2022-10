Psychologička radí: Psychicky náročné predmety v škole sa majú striedať s nenáročnými

Pri tvorbe rozvrhu by sa malo podľa nej pamätať na to, že je potrebné rešpektovať zmeny výkonnosti organizmu žiakov, ktoré podliehajú dennému a týždňovému biologickému rytmu organizmu. „V rámci vyučovacieho dňa sa náročná psychická práca má zaradiť do času najvyššej psychickej výkonnosti (medzi 9.00 a 11.00 h) a psychicky nenáročné predmety v čase nižšej psychickej výkonnosti, teda na koniec vyučovacieho dňa,“ informovala Smiková. Zároveň uviedla, že pracovný výkon ráno stúpa a kulminuje okolo 10.00 až 11.00 h, čo je zhruba tretia vyučovacia hodina. Najväčší pokles výkonnosti je medzi 12.00 až 13.00 h.

„Aj v rámci vyučovacieho týždňa treba pamätať na to, že na začiatku týždňa sa organizmus rozbieha, a preto, ak je to možné, na pondelok by sa mala zaraďovať psychicky menej náročná činnosť,“ povedala. Naopak, maximum výkonnosti žiaci dosahujú v utorok a stredu a v piatok už zase výkonnosť organizmu klesá. „Zo psychologického hľadiska za sebou nemajú nasledovať predmety rovnaké alebo podobné,“ poznamenala.

Podľa psychologičky konkrétne pravidlá o tom, ako by mal vyzerať rozvrh hodín v škole, neexistujú, ale pri jeho tvorbe je vhodné rešpektovať zákonitosti bio-psycho-sociálneho vývinu žiakov. „Sami učitelia ocenia, ak sú žiaci aktívni, pozorní, a preto by faktor dobre nastaveného rozvrhu nemali podceňovať,“ uzavrela Smiková.