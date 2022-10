Pozor na tieto vlasové produkty! Zvyšujú riziko rakoviny

Ženy, ktoré používajú chemické produkty na vyrovnávanie vlasov, majú vyššie riziko rakoviny maternice v porovnaní so ženami, ktoré tieto produkty nikdy nepoužívali. Ukázali to výsledky štúdie publikovanej vo vedeckom časopise Journal of the National Cancer Institute . Výskumníci nezistili žiadnu súvislosť medzi rakovinou maternice a inými vlasovými produktmi, ktoré ženy používali, vrátane farieb na vlasy, odfarbovačov, melírov alebo trvalej.

Vedci skúmali údaje od 33 497 amerických žien vo veku 35-74 rokov, ktoré sa zúčastnili Sister Study, štúdii vedenej Národným inštitútom environmentálnych zdravotných vied (NIEHS). Tá sa snaží identifikovať rizikové faktory rakoviny prsníka a iných zdravotných stavov. Ženy boli sledované takmer 11 rokov a za ten čas bolo diagnostikovaných 378 prípadov rakoviny maternice.

Chemické vyrovnávače vlasov zdvojnásobujú riziko rakoviny

Vedci zistili, že ženy, ktoré uviedli časté používanie produktov na vyrovnávanie vlasov, definované ako viac ako štyrikrát v predchádzajúcom roku, mali viac ako dvojnásobnú pravdepodobnosť vzniku rakoviny maternice v porovnaní s tými, ktoré tieto produkty nepoužívali.

„Odhadli sme, že u 1,64 % žien, ktoré nikdy nepoužívali vyrovnávače vlasov, sa do veku 70 rokov rozvinie rakovina maternice; ale pre časté používateľky toto riziko stúpa až na 4,05 %,“ povedala hlavná autorka štúdie Alexandra White. Podľa nej je dvojnásobne vyššie riziko znepokojujúce, no je potrebné pripomenúť, že rakovina maternice je pomerne zriedkavý typ rakoviny.

Rakovina maternice predstavuje asi 3 % všetkých nových prípadov rakoviny. Je však najčastejšou rakovinou ženského reprodukčného systému. Štúdie ukazujú, že miera výskytu rakoviny maternice stúpa. V štúdii približne 60 % účastníčok, ktoré uviedli, že v predchádzajúcom roku používali vyrovnávače vlasov, boli černošky. Hoci štúdia nezistila, že by sa vzťah medzi používaním týchto produktov a výskytom rakoviny maternice líšil podľa rasy, nepriaznivé účinky na zdravie môžu byť častejšie u žien s prirodzene kučeravými vlasmi kvôli vyššej prevalencii používania.

Pokožka hlavy je obzvlášť citlivá na chemikálie

Výskumníci nezbierali informácie o značkách alebo zložkách vlasových produktov, ktoré ženy používali. V dokumente však poznamenávajú, že niekoľko chemikálií, ktoré sa našli v produktorch (ako sú parabény, bisfenol A, kovy a formaldehyd), by mohlo prispieť k pozorovanému zvýšenému riziku rakoviny maternice.

Chemická expozícia pri používaní vlasových produktov môže byť znepokojujúcejšia ako pri iných produktoch osobnej starostlivosti v dôsledku zvýšenej absorpcie cez pokožku hlavy, ktorá sa môže zhoršiť popáleninami a léziami spôsobenými chemikáliami.

Zistenia sú v súlade s predchádzajúcimi štúdiami, ktoré ukazujú, že chemické vyrovnávače vlasov môžu zvýšiť riziko rakoviny súvisiacej s hormónmi u žien. Podľa autorov štúdie je potrebný ďalší výskum na potvrdenie týchto zistení v rôznych populáciách a na identifikáciu špecifických chemikálií, ktoré môžu zvyšovať riziko rakoviny u žien.