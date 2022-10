Zelenskyj obvinil Rusko z terorizovania a zabíjania civilistov

Nórsky veliteľ: Rusku sa viac hodí vyhrážať sa jadrovými zbraňami, než ich použiť

DNES - 12:35 Zahraničné

Západ by mal pozorne počúvať ruského prezidenta Vladimira Putina, keď hovorí o použití jadrových zbraní, no mal by si pamätať, že je pre neho užitočnejšie sa nimi vyhrážať, než ich reálne použiť.