Plameniaky prežili hurikán vďaka úkrytu na toalete

Personál botanickej záhrady Sunken Gardens zachránil plameniaky žijúce v objekte pred hurikánom tak, že im vytvorili úkryt na dámskej toalete. “Plameniaky majú na toalete hurikánovú párty, jedia, pijú, tancujú,” uviedla botanická záhrada na Twitteri s tým, že zvieratá sú v bezpečí pod dohľadom personálu.

Zvieratá v Sunken Gardens zvyknú prečkať búrky v inej budove odolnej voči hurikánom. Zamestnanci však v prípade ničivého hurikánu Ian prijali mimoriadne opatrenia a zvieratá odviedli do hlavnej budovy, píše nypost.com.

We're hunkered down! Our animals are safe w/staff on site to see them through the storm.

