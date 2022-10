Lančarič: Trnava priveľmi ustupuje záujmom developerov

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post primátora mesta?

K rozhodnutiu ma viedol dlhoročný záujem o naše mesto, o jeho rozvoj a budúcnosť. Zúročiť chcem svoje dlhoročné skúsenosti z komunálnej politiky, kde pôsobím od roku 2010. Rád pracujem s ľuďmi a teší ma, keď im môžem pomôcť s ich malými aj veľkými problémami. Vnímam, že Trnave začína spôsobovať výrazné problémy neudržateľný a nedostatočne regulovaný rozvoj mesta, keďže jeho vedenie a mestské zastupiteľstvá robia developerom veľké ústupky a úľavy, pre ktoré v nových zónach nebudujú adekvátnu dopravnú, občiansku, sociálnu infraštruktúru a vybavenosť. Na to začína čoraz viacej doplácať celá Trnava.

V akom stave sa podľa vás nachádza mesto Trnava, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?

Čo sa týka pozitív, dobre sa v meste buduje cyklistická infraštruktúra, revitalizujú sa vnútrobloky, stavajú sa nové ihriská, zrekonštruovali sa niektoré ulice a iné. Za negatívum považujem súčasný spôsob komunikácie aktuálneho vedenia. Ak má niekto iný názor ako vy, mali by ste to dokázať prijať a nemôžete ho za to znevažovať a zosmiešňovať. Určite sa nestotožňujem ani s tým, aké ústupky a úľavy robí súčasné vedenie mesta niektorým developerom.

Akým problémom mesto čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?

Najväčšie problémy v Trnave nám začína spôsobovať bezbrehá a nedostatočne regulovaná výstavba. Navyše, bez budovania adekvátnej dopravnej, občianskej a sociálnej infraštruktúry. Výsledkom sú preplnené cesty, dopravné zápchy, zapáchajúca kanalizácia v meste, nedostatok škôlok pre deti, nedostatok zariadení pre seniorov a podobne. Veľmi odborne a pozorne sa treba venovať práci s územným plánom s víziou na 20 až 30 rokov dopredu. Do územného plánu treba zakomponovať a schváliť jasné pravidlá a kritériá, ktorými sa developeri budú musieť pri výstavbe riadiť. Ďalším horúcim problémom je súčasná ekonomická a energetická kríza a to, že sa nevenuje dostatočná pozornosť efektivite narábania s finančnými zdrojmi mesta, hospodárnosti a úsporám. Príjmy mesta neustále rastú a preto nie je treba zvyšovať dane a poplatky, ale treba šetriť, robiť vnútorné úspory a racionalizovať chod mesta.

Aké sú priority vášho programu, čo chcete v Trnave zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?

Medzi moje priority patrí predovšetkým doprava a prísnejšia regulácia výstavby, keďže aj pre novú výstavbu a zahusťovanie nám autá v meste neustále pribúdajú. Treba sa intenzívne venovať aj rozvoju cestnej infraštruktúry, na ktorej budovaní sa musia začať adekvátne podieľať aj developeri. V Trnave výrazne starne populácia a preto treba veľkú pozornosť venovať seniorom, výstavbe nových zariadení pre seniorov a podobne. Práve starobní, invalidní dôchodcovia, rodiny s deťmi, samoživitelia sa v tejto kríze stanú najohrozenejšími skupinami, ktorým budeme musieť podať pomocnú ruku, keďže od štátu sa im adekvátna pomoc nedostáva. Aj preto chcem zriadiť Trnavský fond solidarity a vypracovali sme v našom programe opatrenia na zmiernenie dosahov energetickej krízy pre Trnavčanov. Mojou prioritou je aj výrazne zlepšiť komunikáciu medzi vedením mesta a občanmi a dôležité témy a zmeny v meste s občanmi slušne komunikovať v dostatočnom časovou predstihu a s možnosťou vyjadriť sa k plánovaným zmenám a projektom.

Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?

Kandidujem spolu so svojím Tvorivým tímom nezávislých kandidátov na poslancov do mestského zastupiteľstva, ktorí reálne obhajujú záujmy Trnavčanov a nestoja za nami žiadne záujmové skupiny, žiadne strany ani developeri. Ak sa stanem primátorom, budem potrebovať aj oporu v zastupiteľstve. Mať svoj tím spolupracovníkov vnímam ako výhodu. Zároveň som však pripravený spolupracovať s každým poslancom, ktorý bude hájiť záujmy Trnavčanov.

Na post primátora Trnavy kandidujú okrem Lančariča ako nezávislí súčasný primátor Peter Bročka a Branislav Baroš, Marián Galbavý za SaS, Sme rodina, ODS a Šanca, Zdenko Rosina za Národnú koalíciu/Nezávislí kandidáti.