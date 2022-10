Silná zbraň proti depresii: Liek založený na LSD myšiam pomohol bez toho, aby privodil „stavy“

Vo vedeckej publikácii Nature sa 28. septembra objavila štúdia prinášajúca dobré správy. Vedci vytvorili liek založený na LSD, ktorý pomáha liečiť úzkosť a depresiu bez sprievodných halucinácii. Tento liek následne otestovali na laboratórnych myšiach, ktoré podľa autora štúdie „nevykazovali nič, čo by naznačovalo že sú pod vplyvom psychedelickej látky.“

„Antidepresíva ako napríklad Prozac účinkujú na serotonínový systém mozgu, no rovnako to robia aj psychedelické drogy. S drogami sa však účinok môže dostaviť už o niekoľko hodín, namiesto mesiacov,“ vysvetľuje Brian Shoichet z University of California, San Francisco.

Svoje tvrdenia zakladá na niekoľkých prípadoch, kedy ľudia s depresiou užívali psilocybín, psychoaktívnu látku nachádzajúcu sa v LSD, či lysohlávkach. Zároveň sa ukazuje, že priaznivý účinok môže pretrvávať až roky. Vedci sa domnievajú, že po užití psychoaktívnych drog sa neurónové prepojenia v našom mozgu menia, čo môže vysvetliť prečo antidepresívne účinky trvajú oveľa dlhšiu dobu, než pri tradičných liekoch.

Silná zbraň proti depresii

S podobnými látkami sa ale musí zachádzať opatrne. LSD, lysohlávky, či podobné drogy vyvolávajú silný halucinogénny zážitok, ktorým vás musí previesť lekár a skúsený terapeut.

„Liečiť milióny ľudí s depresiou „tripom“ nie je praktický spôsob, ako bojovať s týmto duševným stavom,“ tvrdí Shoichet.

Vedci vybudovali virtuálnu knižnicu, v ktorej by ste našli až 75-miliónov molekúl, vrátane psychedelík, liekov proti migréne, či rakovine. Spočiatku sa nezameriavali čisto len na antidepresíva, no pátrali po látkach, ktoré ovplyvňujú hladiny serotonínu v ľudskom mozgu a tým pádom aj náladu človeka. Zo všetkých skúmaných látok našli dve, ktoré sa im zdali najsľubnejšie.

„Vybrané látky boli najsilnejšie a ak ste ich podali laboratórnej myši, do mozgu sa dostali v najväčšej koncentrácii,“ hovorí Shoichet.

Ako spoznať depresívnu myš?

Autori štúdie zistili, že myš trpiaca depresiou vykazuje špecifické správanie. Ak ju chytíte za chvost, vzdá sa oveľa rýchlejšie ako zdravá myš, alebo myš na antidepresívach. Rovnako sa správalo aj zviera, ktoré dostalo experimentálnu látku.

„Testované myši nevykazovali nič čo by mohlo naznačiť, že práve prechádzajú psychedelickým zážitkom,“ tvrdí Bryan Roth, jeden z autorov štúdie.

Či je myš „na tripe“ alebo nie môžu vedci zistiť jednoducho, podľa špecifického šklbania nosom. Experimentálny liek si ešte musí prejsť ďalším výskumom. Hoci nám neprináša halucinácie, zdá sa že kopíruje schopnosti LSD zvýšiť srdcový tep a tlak.

Ak by však vyladenie lieku fungovalo, lekári by získali mimoriadne silnú zbraň proti depresii. Ako vysvetľujú autori výskumu, stačí jedna dávka tohto lieku a pacient by bol vyliečený, no v tomto smere sú vedci opatrní. Podobným smerom sa totiž uberá viacero výskumov, no ani ich autori nie sú presvedčení o tom, že by jediná dávka lieku, založeného na upravenej psychedelickej látke, dokázala vyliečiť depresiu.

Vedci aj naďalej pokračujú vo svojom výskume a ako už bolo spomenuté vyššie, ešte pred testami na ľuďoch hľadajú spôsob, ako vyladiť pretrvávajúce nepriaznivé účinky.