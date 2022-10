Kyjev žiada uvaliť na Irán ďalšie sankcie

Kuleba vo svojom statuse na platforme Twitter informoval, že požiadal o viac prostriedkov protivzdušnej obrany a dodávky munície. Uviedol v ňom tiež, že vyzval EÚ, aby uvalila sankcie na Irán za to, že dodáva Rusku drony.

Podľa agentúry AFP, ktorá o tom informovala, mal Kuleba na mysli iránske drony, ktoré Rusko - podľa Kyjeva - používa na Ukrajine.

I’m probably the first foreign minister to address EU FAC from a bomb shelter because of the air raids siren. Requested more air defense & supply of ammo. Called on EU to impose sanctions on Iran for providing Russia with drones. 9th EU sanctions package on Russia must be strong. pic.twitter.com/NQZLKf6xwm