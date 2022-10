Vážna nehoda na D2: Úsek diaľnice uzatvoria, varovanie pre vodičov

Na diaľnici D2 v smere do Českej republiky odstraňujú následky vážnej dopravnej nehody. Na sociálnej sieti o tom informovali bratislavskí krajskí policajti.

Foto: facebook.com/KRPZBA

Úsek diaľnice od Malaciek v smere do ČR preto uzatvoria, odklon dopravy bude vedený cez Malacky.

K nehode došlo krátko po 14.00 h. „Podľa doterajších informácií mal do posledného nákladného vozidla čakajúceho v rade kolóny z doposiaľ nezistených príčin naraziť vodič dodávky, do ktorého následne narazilo ďalšie osobné motorové vozidlo. Pri zrážke utrpeli dve osoby ťažké zranenia, ktoré si vyžiadali ich okamžitý prevoz vrtuľníkom do nemocnice,“ priblížila Šimková.

Polícia apeluje na vodičov, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili svoju pozornosť, opatrnosť, dôsledne dodržiavali pravidlá cestnej premávke a riadili sa pokynmi polície.