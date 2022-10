Takto dokáže mozog dospelého človeka obnoviť stratený zrak

Podávanie zlúčenín nazývaných syntetické retinoidy do sietnice pomohlo obnoviť mozgové siete spojené s videním a podnietilo rast neurónov hlodavcov s geneticky podmienenou slepotou. Zistenie, že mozog dospelých má potenciál čiastočne sa zotaviť z dedičnej slepoty, pochádza zo spolupráce medzi výskumníkmi z Kalifornskej univerzity, Irvine School of Biological Sciences a School of Medicine. Ich štúdia bola publikovaná v odbornom časopise Current Biology .

Tím skúmal liečbu Leberovej vrodenej amaurózy, známej ako LCA. Tento termín sa vzťahuje na skupinu dedičných ochorení sietnice, ktoré sa vyznačujú ťažkým poškodením zraku pri narodení. Tento stav, ktorý pramení z mutácií ktoréhokoľvek z viac ako dvoch tuctov génov, spôsobuje degeneráciu alebo dysfunkciu fotoreceptorov sietnice.

Podávanie chemických zlúčenín, ktoré sa zameriavajú na sietnicu, nazývané syntetické retinoidy, môže obnoviť značnú časť zraku u detí s LCA. Tím vedcov chcel zistiť, či liečba môže mať vplyv na dospelých, ktorí majú tento stav.

"Úprimne povedané, boli sme unesení tým, do akej miery liečba zachránila mozgové okruhy zapojené do videnia," povedal profesor neurobiológie Sunil Gandhi. „Zrak zahŕňa viac než len neporušené a fungujúce sietnice. Začína v oku, ktoré vysiela signály do celého mozgu. Sú to centrálne okruhy mozgu, kde skutočne vzniká vizuálne vnímanie."

Doteraz vedci verili, že mozog musí tieto signály prijímať v detstve, aby sa centrálne obvody mohli správne zapojiť. Pri práci s hlodavcami boli vedci prekvapení tým, čo našli. Ako uviedol Sunil Gandhi: