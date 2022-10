Toto sa stane, keď zvrhnú Putina. Týchto päť ľudí by ho mohlo nahradiť

Špeciálna operácia ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajine sa naťahuje už niekoľko mesiacov a podľa mnohých analytikov neúspechy vo vojnovom konflikte môžu viesť k ohrozeniu Putinovej moci v krajine. Narastajú špekulácie o tom, kto by mohol nahradiť ruského vodcu, ak by bol zvrhnutý.

Ruskému prezidentovi sa nepodarilo dosiahnuť rýchle víťazstvo, o ktoré sa snažil, keď 24. februára 2022 ohlásil špeciálnu vojenskú operáciu. Neúspechy vyvolali zriedkavé prejavy kritiky medzi jeho najväčšími spojencami vrátane čečenského vodcu Ramzana Kadyrova a Jevgenija Prigožina, zakladateľa ruskej žoldnierskej skupiny Wagner Group. Ukrajinská rozviedka sa zmienila o možnom prevrate v jeho armáde.

Nezávislý ruský portál Meduza informoval, že viacerí vysokopostavený predstavitelia Kremľa súkromne diskutujú o zozname potenciálnych nástupcov v prípade, že bude Putin zvrhnutý pre vojnu na Ukrajine. Tu je 5 z nich:

Dmitrij Medvedev

Foto: Anton Veselov/Shutterstock.com

Bývalý ruský prezident, expremiér a podpredseda Bezpečnostnej rady RF sa často vyjadruje k téme vojny na Ukrajine a robil prehnane tvrdé komentáre k otázkam zahraničnej politiky. Medvedev sa tiež dostal na zoznam hľadaných osôb v Kyjeve. Ukrajinská bezpečnostná služba SBU uviedla, že bol hľadaný podľa paragrafu trestného zákona, ktorý sa zaoberá pokusmi o narušenie územnej celistvosti Ukrajiny a nedotknuteľnosť jej hraníc.

Sergej Kirijenko

Foto: Max kolomychenko/Shutterstock.com

Kirijenko je prvým zástupcom náčelníka štábu Putinovej kancelárie a pomohol naštartovať Putinovu kariéru tým, že mu odovzdal vedúcu pozíciu v hlavnej kremeľskej bezpečnostnej agentúre, Federálnej bezpečnostnej službe (FSB).

Kirijenko má teraz na starosti dohľad a správu anexie ukrajinských oblastí Doneck, Luhansk, Záporožie a Cherson. „Neustále je na očiach verejnosti a hovorí, čo prezident rád [počuje],“ povedal pre Medúzu zdroj z Kremľa.

Dmitrij a Nikolaj Patruševovci

Na snímke Nikolaj Patrušev, Foto: Free Wind 2014/Shutterstock.com

Dmitrij Patrušev, ruský minister poľnohospodárstva, je synom šéfa ruskej Bezpečnostnej rady Nikolaja Patruševa. Politológ Stephen Hall z Univerzity v Bathe pre Newsweek povedal, že Kremeľ o dvojici hovorí už „veľmi dlho“.

"Nikolaj Patrušev bol v minulosti veľmi dobrý v manipulácii s tým, čo je potrebné, a je veľmi dobrý v hraní na všetky strany a udržiavaní si moci," povedal Hall s tým, že Patrušev by mohol byť veľmi pravdepodobným nástupcom Putina.

Sir Richard Dearlove, ktorý slúžil ako šéf britskej tajnej spravodajskej služby v rokoch 1999 až 2004, tiež povedal, že Nikolaj Patrušev, dlhoročný Putinov spojenec, je najpravdepodobnejším kandidátom.

Jevgenij Prigožin

Foto: TASR/AP/Alexei Druzhinin

Prigožin, zakladateľ Vagnerovej skupiny , sa dostal na titulky novín za verejné zosmiešňovanie Putinovej armády v reakcii na úspešnú protiofenzívu Kyjeva na juhu a severovýchode Ukrajiny. Ruský vojenský expert Olega Ždanov uviedol, že Prigožin by sa mohol obrátiť proti Putinovi. Hall v reakcii povedal, že „môže ísť do zákulisia a ťahať za nitky“.

Prigožin by tiež mohol dosadiť Medvedeva ako bábkového prezidenta, kým bude pôsobiť v zákulisí, povedal Hall. Prigožin má svoju vlastnú polovojenskú skupinu, ktorá nedodržuje zákony. Podľa Halla však môže mať problém z hľadiska ústavy, no aj tá sa dá zmeniť. V Rusku nikto so záznamom v trestnom registri nemôže byť prezidentom.