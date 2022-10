Britskí poslanci sa pokúsia zosadiť premiérku Trussovú

Britskí poslanci sa tento týždeň pokúsia zosadiť premiérku Liz Trussovú napriek varovaniu z Downing Street, že by to mohlo vyústiť do parlamentných volieb. Informoval o tom v nedeľu večer denník Daily Mail. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.

Viac než 100 poslancov vládnucej Konzervatívnej strany je pripravených predložiť listy s vyslovením nedôvery predsedníčke vlády Grahamovi Bradymu, predsedovi straníckeho výboru, ktorý organizuje voľby lídra konzervatívcov, uviedol bulvárny denník s odvolaním sa na nemenované zdroje. Británia, ktorú zachvátila politická kríza, prišla od referenda o vystúpení z Európskej únie v roku 2016 o troch premiérov, pripomína Reuters. Poslanci podľa Daily Mail vyzvú Bradyho, aby Trussovej odkázal, že „jej čas vypršal“, prípadne aby zmenil stranícke pravidlá chrániace predsedníčku vlády pred hlasovaním o nedôvere 12 mesiacov a umožnil takéto hlasovanie hneď. Graham sa údajne takémuto kroku bráni s argumentom, že Trussová a jej nový minister financií Jeremy Hunt si zaslúžia šancu predstaviť svoju ekonomickú stratégiu v návrhu rozpočtu 31. októbra. Denník The Times medzitým priniesol správu o tom, že niektorí poslanci sa už stretli na tajných rozhovoroch o výmene Trussovej na poste lídra strany. Trussová zvíťazila v súboji o lídra Konzervatívnej strany len minulý mesiac s prísľubom znižovania daní. V súčasnosti však bojuje o politické prežitie po tom, ako musela odvolať kľúčové časti svojho radikálneho protrhového programu a stráca dôveru, pokiaľ ide o schopnosť riadiť krajinu. Politický a ekonomický chaos podnietil nespokojnosť v rámci Konzervatívnej strany, ktorá sa v prieskumoch výrazne prepadla za opozičnú Labouristickú stranu. V nedeľu prví traja konzervatívni poslanci oznámili, že vyzvali Trussovú na odstúpenie. „V posledných týždňoch som sledoval, ako vláda podkopáva ekonomickú dôveryhodnosť Británie a nenapraviteľne štiepi našu stranu. Už toho bolo dosť,“ vyhlásil poslanec Jamie Wallis. Britské nedeľníky zaplnili správy, podľa ktorých anonymné zdroje spomínajú ako favoritov poslancov na možných nástupcov Trussovej ministra obrany Bena Wallacea alebo exministra financií Rishiho Sunaka. Trussová v príspevku pre denník The Sun priznala, že jej plány zachádzali „ďalej a rýchlejšie, než to trhy očakávali“. „Počúvala som, chápem to. Nemôžeme dláždiť cestu k ekonomike s nízkymi daňami a vysokým rastom bez toho, aby sme zachovali dôveru trhov v náš záväzok v zdravé financie,“ napísala. Zdieľať tento článok na Facebooku