Video: Toto sú kľúčové miesta bojov v Donbase

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu večer uviedol, že veľmi ťažké boje prebiehajú v oblasti miest Soledar a Bachmut na východe krajiny. TASR informácie prevzala od agentúry Reuters a denníka The Guardian.

Bakhmut, russians are using the cruelest incendiary ammunition.. pic.twitter.com/cmW2rldnoE — ТРУХАEnglish (@TpyxaNews) October 16, 2022

„Kľúčovými miestami bojov v Donbase sú Soledar a Bachmut,“ uviedol Zelenskyj v pravidelnom večernom príhovore. Bachmut je ďalším cieľom ruských síl pri ich pomalom postupe cez Doneckú oblasť, pri ktorom v júni a júli obsadili dôležité priemyselné mestá Lysyčansk a Severodoneck. Soledar sa nachádza severne od Bachmutu.

No, this is not footage from Sam Mendes' new film about the Battle of Verdun or the Somme. These are trenches near Bakhmut, Donetsk region, which the Ukrainian infantry has been holding for several months under heavy fire from the ruscists. pic.twitter.com/ZDjqi6wFMb — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 15, 2022

Zelenskyj tiež opätovne vyzval obyvateľov Ukrajiny, aby obmedzili spotrebu elektriny v čase špičky od 17.00 h do 23.00 h. Umožní to podľa neho zabrániť „stabilizačným výpadkom prúdu“, ku ktorým musia energetickí pracovníci pristupovať v niektorých mestách a oblastiach v dôsledku „ruského raketového teroru“.

Zelensky thông báo "giao tranh ác liệt" ở khu vực Soledar và Bakhmut#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/ImNDrIcZrW — Mountain Potato (@KhoaiNui) October 17, 2022

„Pre život každého človeka je to maličkosť, no pre celý energetický systém mimoriadne citeľné,“ povedal Zelenskyj. Doplnil, že v sobotu znížili obyvatelia Černihivskej oblasti spotrebu elektriny o 20 percent. Priemer za celú krajinu bol desať percent, no v Kyjeve a okolitej oblasti to bolo len sedem percent.