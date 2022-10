Česko bude zrejme pokračovať v kontrolách na hraniciach

Povedal to v nedeľu český minister vnútra Vít Rakušan v relácii Otázky Václava Moravca v Českej televízii.

Česká vláda môže podľa jeho slov hraničné kontroly - zavedené z dôvodu zvýšeného prílevu utečencov - predlžiť ešte o mesiac, a to do 28. novembra. Rakušan však nevylúčil možnosť, že hraničné kontroly bude nutné predĺžiť aj po tomto dátume.

Na ďalšie predĺženie by už ale Česko podľa jeho slov potrebovalo súhlas na úrovni Európskej únie. ČR preto pripravuje podklady na rokovania s Európskou komisiou, uvádza stanica ČT24 citujúc Rakušana. Kontroly zatiaľ podľa českého ministra prinášajú výsledky, avšak razantný pokles migrácie by bol podľa neho zázrakom.

Zavedenie kontrol na česko-nemeckých hraniciach sa podľa Rakušana momentálne neplánuje. Do ČR prichádzajú podľa jeho slov cudzinci najmä zo Sýrie, ktorí využívajú Česko ako tranzitnú krajinu, a chcú cez ňu pokračovať do ďalších krajín EÚ.

Česká polícia začala od polnoci z 28. na 29. septembra vykonávať kontroly po celej dĺžke štátnych hraníc so Slovenskom, a to na 27 bývalých hraničných priechodoch i na tzv. zelenej hranici. K takémuto kroku pristúpilo pre zvyšujúci sa počet utečencov, ktorí cez územie SR a ČR prechádzajú do Nemecka a Rakúska.

Pôvodne boli kontroly ohlásené na desať dní, no neskôr ich Praha predĺžila o ďalších 20 dní, prinajmenšom do 28. októbra. Kontroly na hraniciach so Slovenskom s rovnakým termínom, predĺžením i odôvodnením zaviedlo aj Rakúsko.