Video: Aktivisti vylievajú mlieko v obchodoch. Toto chcú dosiahnuť

Ich práca je podobná ako práca environmentálnych aktivistických skupín Just Stop Oil, Insulate Britain a Extinction Rebellion. Táto skupina sa nazýva Animal Rebellion. Títo aktivisti bojujú za práva zvierat a protestujú proti chovu zvierat a rybolovu, čím chcú vytvoriť budúcnosť založenú na rastlinách.

Svoj posledný protest nasmerovali do rôznych obchodov vrátane obchodného domu Harrods v londýnskom Knightsbridge a vylievajú mlieko na zem, často aj na ďalší tovar.

Medzi ich ciele patrí aj Marks & Spencer v Norwichi, kde boli zatknutí štyria ľudia za útoky a trestný čin poškodzovania a ďalší luxusný londýnsky obchod Fortnum and Mason. Aktivisti prišli aj do obchodov Waitrose a Whole Foods v Londýne a Edinburghu, píše portal ladbible.com.

Jeden z aktivistov povedal: „Takto som si nepredstavoval stráviť víkend. Bohužiaľ, toto narušenie je nevyhnutné, aby tí, ktorí sú pri moci, počúvali akademikov z Oxfordu, Harvardu a IPCC.”