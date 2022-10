Tom Felton vydáva knihu. Takto zvládol duševné problémy aj natáčanie Harryho Pottera

Kniha s názvom Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard vychádza 18. októbra tento rok. Ako už názov napovedá, ide o autobigrafickú knihu, v ktorej herec rozpráva o svojom živote a čase, keď sa ako chlapec dostal do svetiel reflektorov.

Kniha pokrýva Feltonov život pred filmovou sériou, počas nej aj po jej ukončení. Okrem toho rozpráva aj o svojich tínedžerských prehreškoch mimo obrazovky, píše portál belfasttelegraph.co.uk. Herec sa však podelil aj o svoje problémy s duševným zdravím v rokoch po filmovej sérii. Tie vyvrcholili niekoľkými rehabilitáciami a rozchodom s dlhoročnou partnerkou, kaskadérkou Jade Olivia Gordon.

Niekoľkí ľudia, ale najmä Emma Watson, ho povzbudili, aby rozpovedal celý príbeh a nie len povyberal krásne kúsky, prezradil pre portál belfasttelegraph.co.uk. „Nielen preto, že to bolo pre mňa katarzné. Ale tiež v nádeji, že zdieľanie týchto častí môjho príbehu pomôže ostatným, ktorí možno nemajú práve najlepšie obdobie.”

Zrejme nie je ani prekvapením, že to bola práve Emma Watson, kto ho povzbudzoval najviac. S predstaviteľkou filmovej Hermiony Grangerovej ho vždy spájalo silné puto. Veď samotná Emma Watson v inom rozhovore povedala, že počas nakrúcania Kameňa mudrcov ho sledovala ako šteňa a zúfalo túžila po jeho pozornosti.