Rosničky v Černobyle šokovali vedcov, zmenili svoju zelenú farbu na čiernu

Pri rádioaktívnej katastrofe v roku 1986 sa uvoľnilo obrovské množstvo rádioaktívneho materiálu, čo narušilo životné prostredie aj okolitú ľudskú populáciu. Viac ako tri desaťročia po katastrofe sa Černobyľ stal jednou z najväčších prírodných rezervácií v Európe, nachádza sa tam veľa ohrozených druhov medveďov, vlkov a rysov, píše portál Phys.org.

Vedci, zvedaví na to, ako sa prispôsobujú žiareniu, sledujú zvieratá žijúce v Černobyle veľmi pozorne. Z toho vznikla aj štúdia, ktorá našla dôkazy o adaptácii rosničiek.

Štúdiu rozbehli v roku 2016, keď si všimli, že rosničky v regióne majú nezvyčajne tmavý odtieň kože. Ich typickou farbou je jasná zelená. Štúdiom farebných rozdielov medzi rosničkami výskumníci zistili, že rosničky žijúce bližšie k Černobyľu s vysokou radiáciou majú tmavšie sfarbenie, uvádza Miami Herald.

"#Chernobyl black frogs reveal evolution in action"



The piece about our research with #Chornobyl frogs, published now in English.https://t.co/m83dFtWXBw pic.twitter.com/cTJI7tSDYY