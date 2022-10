Kollár: SIS potrebuje investície, len tak bude spoločnosť bezpečná

Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 predseda Národnej rady SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Kollár i poslanec Národnej rady SR a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini odsúdili streľbu na Zámockej ulici v Bratislave. Obaja sa zhodli, že v tomto prípade bolo ťažké odhaliť dopredu páchateľa, pretože podľa Kollára išlo o „vlka samotára“. „Tento čin nebol obyčajnou vraždou, bola to vražda z nenávisti, a o to väčšia tragédia to je,“ skonštatoval Pellegrini. Viniť SIS a políciu v tomto prípade nie je podľa neho správne. „Tu musí nastúpiť množstvo ďalších otázok. Kde zohnal mladý muž zbraň, ako sa k nej dostal a tak ďalej,“ uviedol líder Hlasu-SD.

Na rozdelenú spoločnosť v krajine poukázal Pellegrini, zároveň tvrdí, že je nutné hľadať riešenie situácie. LGBTI komunita podľa jeho slov nepredstavuje pre ľudí hrozbu a spoločnosť by mala byť tolerantnejšia. Kollár uviedol, že sa je potrebné baviť o LGBTI ako o normálnych ľuďoch. Tvrdí, že majú mať rovnaké práva, keď spolu žijú ako pár opačného pohlavia, napríklad čo sa týka nahliadnutia do zmlúv či zdravotných správ. „Sme rodina je proti tomu, aby sa ľudia rovnakého pohlavia sobášili,“ vyhlásil Kollár. Rovnako je hnutie podľa jeho slov aj proti tomu, aby si mohli ľudia rovnakého pohlavia adoptovať dieťa. Za registrované partnerstvá by zahlasoval.

Kollár tvrdí, že premiér a minister hospodárstva v najbližších dňoch povedia, ako sa budú regulovať energie. Zadefinované majú byť podľa neho tri kategórie - domácnosti, priemysel a štátne zariadenia. Diskutujúci riešili aj tému úpravy tohtoročného rozpočtu či ten budúcoročný. Predseda parlamentu je za to, aby sa rozpočet na nasledujúci rok či zvýšenie tohtoročného schválilo. Podľa lídra Hlasu-SD ide o beznádejný rozpočet.