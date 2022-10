Dokážu rastliny prežiť na Mesiaci? Ambiciózny start-up pomôže nielen Zemi, ale aj vesmírnym agentúram

Nie je žiadnym tajomstvom že sa oči vesmírnych agentúr upierajú smerom k prirodzenej družici Zeme. Na prvý pohľad sa môže Mesiac zdať pustým miestom, no pod povrchom a v kráteroch južného pólu ukrýva bohatstvo v podobe vody a látok, potrebných pre výrobu raketového paliva. Možno sa vám do pozornosti dostal program Artemis, ktorý sa odštartuje prvou misiou už na budúci mesiac, v novembri.

Cesta na Mesiac

Program Artemis vzniká pod americkou vesmírnou agentúrou NASA a jeho cieľom je vybudovanie trvalej posádky na povrchu Mesiaca. Opustiť obežnú dráhu Zeme predstavuje novú sadu výziev, s ktorými sa musí popasovať každý, kto sa o to pokúsi. Jedným z problémov je samozrejme aj otázka jedla. Čím ďalej sa astronauti od Zeme nachádzajú, tým by mali byť samostatnejší. To zahŕňa výrobu vlastnej energie, kyslíka, vody a jedla. Nemôžu sa totiž spoliehať na zásobovanie zo Zeme, ktoré by v tomto prípade bolo mimoriadne nákladné.

Preto sa Austrálska národná univerzita pripája k ambicióznemu projektu Lunaria One. Momentálne pracujú na experimente ALEPH, prvým zo série experimentov, skúmajúcich či rastliny dokážu nielen prežiť, ale či sa im môže v lunárnom regolite dariť. ALEPH, akronym pre Austalian Lunar Experiment Promoting Horticulture, je síce prvotným, no kľúčovým krokom pre „lunárne záhradníčenie“. Pestovanie rastlín totiž znamená nielen stabilný prísun potravy, ale aj produkciu kyslíka, či výrobu liečiv.

„Vesmír predstavuje výnimočné testovacie zariadenie pre pochopenie toho, ako sa rastlinám darí v najextrémnejších podmienkach,“ vysvetľuje Caitlin Byrt, profesorka z Vesmírneho inštitútu Austrálskej národnej univerzity.

Hrozba klimatických zmien

Podľa slov profesorky ambiciózny koncept pomôže nielen odvetviu vesmírneho prieskumu, ale aj našej planéte. Vo svetle prebiehajúceho globálneho otepľovania vedci a poľnohospodári potrebujú nájsť spôsob, ako zabezpečiť úrodu.

„Náš projekt predstavuje riešenie aj pre problémy, ktorým čelíme u nás na Zemi. Zahŕňa vytvorenie regulovaných prostredí, v ktorých by dokázali rastliny prežiť aj po katastrofách, spojených s klimatickými zmenami,“ hovorí Byrt.

Vedci momentálne uvažujú nad rastlinami, ktoré by v rámci misie vyslali na Mesiac. Sľubným kandidátom sa v tomto prípade ukazuje byť druh Tripogon Loliiformis, rastlina schopná prežiť aj mesiace bez vody a v nehostinnom prostredí. Hoci na prvý pohľad môže vyzerať mŕtvo, aj po strate 95% vody sú tkanivá rastliny stále nažive a opäť sa preberú, ak sa im dostane vody.