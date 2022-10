Elon Musk prosí o peniaze, aby si mohol kúpiť Twitter

Najbohatší muž na zemi uviedol začiatkom tohto týždňa na trh novú vôňu Burnt Hair a dokonca si aktualizoval svoju pracovnú pozíciu na predavača parfumov. Flakón Muskovho parfumu Burnt Hair sa dá kúpiť za 100 dolárov.

Šéf Tesly zhodnotil v príspevku na sociálnej sieti, že s jeho menom bolo nevyhnutné dostať sa od biznisu s vôňami. “Prečo som s tým tak dlho bojoval?,” napísal. V ďalšom príspevku sa pochválil, že už predal neuveriteľných 10 000 flakónov. Kupujúci ich podľa jeho webovej stránky však dostanú až v prvom štvrťroku 2023.

V inom príspevku vyzval fanúšikov: "Prosím, kúpte si môj parfum, aby som si mohol kúpiť Twitter.”

Please buy my perfume, so I can buy Twitter