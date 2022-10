Dlhy Slovákov stúpli najrýchlejšie za posledné štyri roky

Priemerný dlh Slováka je vo výške 9170 eur a Slovenská republika je jedinou krajinou v regióne, v ktorej dlhy na osobu prevyšujú úspory. Aj tieto závery priniesla aktuálna štúdia Allianz Global Wealth Report 2022, ktorá skúma finančný majetok a dlhy domácností v takmer 60 krajinách sveta.

Vďaka investíciám do akcií, investičných fondov a ďalších majetkových účastí stúpol podľa analýzy v roku 2021 finančný majetok Slovákov o 10 %, čo bolo výrazne nad dlhodobým priemerom. Celkové nové úspory Slovákov sa v minulom roku zvýšili na 7,5 miliardy eur, pričom 1,3 miliardy z nich išli do cenných papierov a 1,8 miliardy do poistných a dôchodkových produktov, čo je najviac za posledné desaťročie.

Bankové vklady zostávajú podľa Allianzu pre Slovákov naďalej najobľúbenejšou triedou aktív, keď tvorili 58 %. Priemerný Slovák má podľa analýzy čisté finančné aktíva vo výške 8460 eur, čím Slovensko v rebríčku najbohatších krajín figuruje na 41. mieste. V priemere viac finančného majetku má Čech (24.380 eur), Maďar (18.060 Eur), Poliak (11.250 eur) aj Bulhar (11.410 eur).

V roku 2022 majú globálne finančné aktíva podľa štúdie klesnúť o viac ako 2 %, čo je prvá výrazná strata bohatstva od finančnej krízy v roku 2008. V reálnych číslach domácnosti prídu o desatinu svojho bohatstva. Na rozdiel od vtedajšej krízy, po ktorej nasledoval relatívne rýchly obrat, je strednodobý výhľad teraz horší. Priemerný nominálny rast finančných aktív do roku 2025 sa očakáva na úrovni 4,6 %, v porovnaní s vyše 10-percentným v predchádzajúcich troch rokoch.

„Rok 2021 prináša koniec éry. Posledné tri roky boli výnimočné pre väčšinu sporiteľov. Nielen rok 2022, ale aj nasledujúce roky budú iné. Kríza životných nákladov podrobuje spoločnosť skúške. Vlády čelia obrovskej výzve zvládnuť energetickú krízu, zabezpečiť zelenú transformáciu a podnietiť rast, zatiaľ čo menová politika tvrdo brzdí. Už nie je priestor na politické chyby. Kľúčom k úspechu sú inovatívne a cielené opatrenia na národnej úrovni a európska jednota na nadnárodnej úrovni,“ konštatoval hlavný ekonóm Allianz Ludovic Subran.