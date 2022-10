Milanová: Aj my by sme chceli viac, rozpočet pre ministerstvo kultúry je však opäť vyšší

Po vládnom schválení návrhu budúcoročného rozpočtu to uviedla ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO).

„Udržali sme všetky dotačné programy, všetky veľké investície, navyše sme získali alokáciu na prevádzku Slovenskej národnej galérie, ktorej rekonštrukcia je vo finále,“ upozornila ministerka. Pripomenula i to, že v rozpočte sú zakomponované legislatívne úpravy. „Zvýšia sa nám dotácie na kultúrno-osvetovú činnosť či príspevok na kultúru menšín,“ priblížila.

Ministerstvo kultúry (MK) SR by malo v roku 2023 disponovať sumou na úrovni 444,3 milióna eur, čo je približne o 16 miliónov eur viac, ako bolo rozpočtované na aktuálny rok. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý v piatok schválila vláda. V prípade veľkých investičných projektov sa alokuje suma takmer 21,5 milióna eur, na dotačnú činnosť je vyčlenených 19 miliónov eur, na verejnoprávne inštitúcie sa ráta s príspevkom vo výške takmer 163 miliónov eur. Na finančnú podporu cirkví a náboženských spoločností je to 57,6 milióna eur.

Ministerstvo financií (MF) SR vo vládou schválenom návrhu rozpočtu uvádza, že celkové verejné výdavky na kultúru sú rozpočtované vo výške 787 miliónov eur, pričom orgány ústrednej správy a ich organizácie majú mať k dispozícii 458 miliónov eur, samosprávy 329 miliónov eur.