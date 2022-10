Naď: Vojakom by sa mali od roku 2023 zvýšiť platy o sedem percent

Vojakom by sa mali od začiatku roka 2023 zvýšiť platy o sedem percent. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) to oznámil na sociálnej sieti po tom, ako vláda v piatok schválila návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025.

V súvislosti so schválením rozpočtu minister ocenil, že Slovensko by malo prvýkrát v histórii splniť svoj záväzok vynakladať na obranu minimálne dve percentá HDP. „Každé jedno euro investované do obrany je investíciou do nášho bezpečia. Navyše, aj na pozadí vojny na Ukrajine je jasné, že je našou povinnosťou mať špičkovo pripravené a moderné ozbrojené sily,“ skonštatoval.

Približne 30 percent rozpočtu má ísť podľa Naďových slov do roky zanedbávanej modernizácie a infraštruktúry. Veľká časť financií pôjde aj na personál. Zdôraznil, že vyrokované zvýšenie platov vojakov vie rezort uhradiť vďaka dobrému manažmentu zo svojej rozpočtovej kapitoly.

Minister verí, že poslanci Národnej rady SR sa zachovajú zodpovedne a navrhovaný rozpočet schvália. „Rozpočtové provizórium v čase vojny za našimi hranicami, v čase vysokej inflácie a energetickej krízy, by bolo naozaj mimoriadne nezodpovedné riešenie s ťažkým dosahom na občanov,“ dodal. Ako podotkol, žiadny z ministrov nie je s rozpočtom úplne spokojný, no rozpočet je umením kompromisu.

Na obranu štátu má v roku 2023 ísť 2,45 miliardy eur, čo predstavuje 2,01 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Okrem rozpočtu Ministerstva obrany SR suma zahŕňa aj výdavky na medzirezortné programy a ostatné obranné výdavky.