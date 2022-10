Šéf ÚRSO Juris: Vláda musí zmeniť zákon o energetike, situácia je vážna

Možnosti, ktoré vláda má po zmene zákona o energetike, treba okamžite využiť. Vo štvrtok (13. 10.) to na konferencii Energofórum organizovanej spoločnosťou sféra uviedol predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris.

„Naozaj sme v stave, že to treba použiť. Samozrejme, treba to použiť tak, aby to bolo v súlade so všetkými právnymi predpismi európskymi, ako aj slovenskými,“ povedal Juris. „Stav kritickosti a urgentnosti mimoriadneho opatrenia je tu z môjho pohľadu obrovský,“ dodal.

Vplyv vysokých cien, ktorý už evidujú na ÚRSO, označil Juris za hrozivý. Úrad už má cenové návrhy od dodávateľov tepla v centrálnom zásobovaní teplom (CZT). Hoci šéf ÚRSO ceny tepla na nadchádzajúci rok nespresnil, pripomenul, že takmer 55 % z CZT sa vyrába z plynu, a ten výrobcovia nakupujú za trhové ceny.

Výrazné zvýšenie cien energií bez dodatočného zásahu štátu je možné vzhľadom na trhové ceny očakávať aj v regulovanom segmente pre domácnosti a malé podniky. „Regulátor nemá žiadnu lacnú elektriku niekde v šuplíku,“ zdôraznil Juris. „Prijať a využiť tieto mimoriadne právomoci, ktoré sú tu, je z môjho pohľadu absolútne urgentné,“ zopakoval.

Na problémy s prijímaním opatrení na zníženie ceny energií však upozornili ďalší diskutujúci. Michal Cabala zo spoločnosti OKTE vyčíslil, že napríklad po zastropovaní cien pre všetkých odberateľov by štát čelil kompenzáciám vo výške cez 20 miliárd eur. Za problematickú označil aj možnosť zoštátnenia elektriny vyrobenej na Slovensku a zákaz jej vývozu. "Sme viazaní európskou legislatívou, sme členmi nejakého energetického spoločenstva, máme tam pouzatvárané zmluvy. Vystúpenie z tohto rámca by znamenalo vystúpenie Slovenska z EÚ," uviedol.

Rastislav Hanulák z advokátskej kancelárie Capitol Legal Group vníma zavedenie energetickej núdze, ktoré by podobné opatrenia umožnilo, ako poslednú možnosť. „Čo ma na tom zákone troška desí, je veľmi vážny rozpor s európskou legislatívou,“ upozornil. V prípade arbitráží či súdnych sporov by podľa neho napríklad rakúsky súd pravdepodobne na slovenský zákon neprihliadal, keďže platné nariadenie EÚ zákaz vývozu elektriny neumožňuje. Dodal však, že schválením novely zákona o energetike a rozšírením energetickej núdze aj na vysoké ceny energií má štát k dispozícii aspoň nejaký nástroj na pomoc ľuďom a ekonomike.