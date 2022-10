Dušan Dědeček putuje do väzby

Obvineného vodiča Dušana Dědečka z tragickej dopravnej nehody v centre Bratislavy s piatimi obeťami vzali do väzby. V piatok o tom rozhodol Krajský súd v Bratislave, keď čiastočne vyhovel sťažnosti prokurátora proti minulotýždňovému rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava I.

Dôvodom na väzobné stíhanie je reálna obava z pokračovania v trestnej činnosti. Prokurátor bratislavskej krajskej prokuratúry žiadal pre Dědečka aj väzbu pre hrozbu úteku. Predsedníčka senátu krajského súdu zdôraznila, že vzatie do väzby nie je rozhodnutím o vine obvineného.

Trojčlenný senát neprijal toto rozhodnutie jednohlasne. Jeden z členov nesúhlasil so vzatím Dědečka do väzby, keďže podľa jeho názoru nebola u obvineného zistená reálna bezprostredná hrozba pokračovania v trestnej činnosti.

„Vzal som rozhodnutie krajského súdu na vedomie. Chcel by som prejaviť úctu a vďaku za jeho rozhodnutie,“ uviedol prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave Juraj Chylo.

„Klient bol na túto alternatívu pripravený. Je mu ľúto, že nemôže úplne odovzdať svoju agendu v Deaflympijskom výbore Slovenska, a ťažko sa zmieruje s tým, čo spravil,“ reagoval Kučera. Dodal, že Dědeček je pripravený niesť následky svojho konania.

Dědeček prichádza na Krajský súd v Bratislave.

Krajský súd zrušil rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I. Ten minulý týždeň skonštatoval dôvodnosť vzneseného obvinenia, ale dôvody na vzatie obvineného do väzby nevidel.

Na začiatku piatkového verejného zasadnutia prokurátor poukázal na to, že obvinený riadil automobil v stave ťažkej opitosti. Obhajca Jiří Kučera potom odovzdal súdu potvrdenie, že jeho klient dobrovoľne odovzdal polícii cestovný pas. Obvinený pred senátom uviedol, že ho veľmi mrzí to, čo sa stalo. „Nemôžem to vziať späť. Nemám záujem sa vyhnúť trestu, ktorý prežívam už v sebe sám dlhé dni a noci,“ povedal Dědeček.

Čelí obvineniu z trestného činu všeobecného ohrozenia. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo na doživotie. Obvinený pod vplyvom alkoholu šoféroval v nedeľu 2. októbra neskoro večer auto, ktoré narazilo v centre Bratislavy do zastávky mestskej hromadnej dopravy Zochova. Nehoda si vyžiadala piatich mŕtvych a niekoľko zranených.