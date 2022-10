že Frontex nedokáže riešiť migračnú krízu, tvrdí Orbán

Podľa Orbána je Frontex v podstate „cestovnou kanceláriou“, ktorá vpúšťa migrantov do krajín EÚ.

„Tento rok sme zabránili takmer 200.000 prípadom nelegálneho prekročenia hraníc do Maďarska..., pričom sme zadržali 2000 prevádzačov. Tých sme začali trestne stíhať,“ dodal.

Údaje Frontexu podľa Orbána potvrdzujú, že migračný tlak na balkánskej trase narastá a svojou intenzitou sa už blíži úrovni z čias migračnej krízy z roku 2015.

Maďarsko posilňuje svoje hraničné zábrany i počty vojakov a policajtov strážiacich južné hranice krajiny. Podľa Orbána to však situáciu nerieši, pretože migranti sa zhromažďujú pred srbsko-maďarskými hranicami, preto by bolo potrebné chrániť už južné hranice Srbska so Severným Macedónskom.

To by bolo podľa Orbána aj v záujme Rakúska, pretože migranti, ktorí prekonajú srbsko-maďarské hranice, často smerujú práve do Rakúska. Podľa neho by to prospelo aj Maďarsku, pretože ochrana hraníc je veľmi náročná a drahá, i Srbsku, na území ktorého sa zdržiavajú migranti, ktorým sa nepodarí dostať cez hranice.