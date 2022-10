Slovenská židovská komunita sa obáva, tieto názory patria do stredoveku

Uviedol to predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí (ÚZŽNO) v SR Richard Duda. Čin mladého páchateľa je podľa neho dôsledkom zlyhaní na viacerých úrovniach.

Slovenská židovská komunita podľa Dudu verí, že nie je neskoro a tento stav je možné zvrátiť, ak sa o zmenu pričinia všetci aktéri na všetkých úrovniach našej spoločnosti.

Predseda ÚZŽNO zdôraznil, že páchateľ nenávidel ľudí za tie črty, ktoré ovplyvniť nedokážu, a to je veľavravné o prostredí, v ktorom vyrastal. „Sexuálnu orientáciu a etnický pôvod si človek nevyberá, nevie ich ovplyvniť vlastnou voľou. To, či bude slušným človekom, kriminálnikom, extrémistom, náboženským fanatikom alebo vrahom vlastnou vôľu, ovplyvniť dokáže,“ uviedol.

Podľa Dudu došlo k zlyhaniu plnenia základnej úlohy rodiny – vychovať slušného človeka so silným hodnotovým rebríčkom. „Ak by aj rodičia boli nositeľmi extrémistických a netolerantných názorov, predpokladáme, že i ten najradikálnejší rodič si neželá vidieť vlastné dieťa mŕtve či vo väzení za masovú vraždu,“ vyhlásil. Ďalšiu rovinu problému, ktorý vyústil do tragédie, vidí v stave našej spoločnosti. „Existujú politici, aj v stranách, ktoré nie sú považované za radikálne, extrémistické či fašistické, ktorí si svoju politickú kariéru založili na ultrakonzervatívnej agende vyznačujúcej sa odmietaním inakosti, xenofóbiou a názormi, ktoré patria do stredoveku,“ skonštatoval Duda.

V centre Bratislavy na Zámockej ulici došlo v stredu (12. 10.) večer pred podnikom, ktorý navštevuje LGBTI+ komunita, k streľbe. Na mieste zomreli dvaja muži. Zranená bola jedna žena. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho našla ráno mŕtveho. Prípad vyšetruje Národná kriminálna agentúra.