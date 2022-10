Európa bude mať spoločnú protivzdušnú obranu

Video: Skupina Queen predstavila novú pieseň. Naspieval ju Freddie Mercury

DNES - 18:43 Zahraničné

Britská rocková skupina Queen predstavila vo štvrtok dosiaľ oficiálne neznámu pieseň Face It Alone, ktorú ešte v roku 1988 nahrala so svojím zosnulým spevákom Freddiem Mercurym.