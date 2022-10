Video: Skupina Queen predstavila novú pieseň. Naspieval ju Freddie Mercury

Skupina túto skladbu nahrala počas príprav 13. štúdiového albumu The Miracle (1989) v Londýne a vo Švajčiarsku – v čase, keď už Mercurymu diagnostikovali vírus HIV.

„Trocha sme zabudli na tento klenot. Je to však nádherná, veľmi emotívna pieseň,“ uviedol bubeník skupiny Roger Taylor, ktorého cituje spravodajská stanica BBC News.

Gitarista tejto londýnskej formácie Brian May si podľa vlastného vyjadrenia pôvodne myslel, že predmetná nahrávka sa už nedá „zreštaurovať“.

„Mnohokrát sme sa na to pozreli a pomysleli sme si, že to naozaj nemôžeme zachrániť. Náš skvelý tím zvukových technikov však dokázal, že sme sa mýlili,“ uviedol May.

Pieseň – pomalá, pochmúrna balada – je jednou zo šiestich dosiaľ nezverejnených skladieb, ktoré sa ako bonusy objavia na pripravovanej reedícií albumu The Miracle. Vydanie boxetu s ôsmimi diskami je naplánované na 18. novembra.

Ďalšími dosiaľ nevydanými avizovanými skladbami sú When Love Breaks Up, You Know You Belong to Me, Dog with a Bone, Water a I Guess We're Falling Out, uvádza BBC.

Mercury zomrel vo veku 45 rokov v novembri 1991 na chorobu AIDS, deväť mesiacov po vydaní 14. štúdiového albumu Innuendo. Pozostalí členovia skupiny v roku 1995 pripravili platňu Made in Heaven s poslednými nahrávkami.

Basgitarista John Deacon odišiel zo skupiny v roku 1997, zvyšní dvaja členovia začali v roku 2004 ako projekt Queen+ nahrávať a koncertovať s najatými spevákmi Paulom Rodgersom a Adamom Lambertom.