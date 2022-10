Čakáte hosťa na invalidnom vozíku? Pomôžu drobné úpravy v domácnosti

Nemusíte úplne zmeniť zariadenie svojej domácnosti, aby sa v nej človek na vozíku mohol cítiť bezpečne a pohodlne. Stačí spraviť len týchto pár krokov.

Skontrolujte koberce

Pred návštevou zrejme nebudete mať čas ani dôvod prerobiť podlahu v celom dome. Ak máte doma dlaždice, vinylové, laminátové, drevené alebo gumené podlahy, tak ste o krok vpredu.

Spozornieť treba vtedy, ak máte koberce s vysokým vlasom. Ak je niektorý z vašich kobercov obzvlášť luxusný alebo plyšový, zrolujte ho a odložte počas pobytu hosťa. Čím viac rovných a hladších povrchov bude mať k dispozícii, tým bude preňho pohyb jednoduchší.

Odstráňte prekážky

Stolík v predsieni s rodinnými fotografiami je síce krásny, ale pre osobu na invalidnom vozíku môže byť veľmi nepraktický. Chodba by mala byť široká približne 120 cm, niekedy postačí aj meter, no je to náročnejšie.

Poobzerajte sa po domácnosti a identifikujte predmety, ktoré môžu robiť problémy, najmä na chodbách s menšou rozlohou. Všetky stojany, stolíky, vešiaky síce zaberajú pár centimetrov, no môžu byť rozhodujúce v tom, či sa dostanú aj do inej izby alebo budú musieť ostať stále na jednom mieste. Problémom môžu byť aj nízko visiace umelecké diela.

Usporiadajte často používané predmety

Zamierte do kuchyne a kúpeľne. Všetko, čo sa používa denne, by sa malo na miesto, kde na to človek na vozíku dosiahne. Poháre, taniere, zubná pasta či písacie potreby patria medzi predmety, ktoré by ste mali posunúť nižšie, aby boli ľahko dostupné. Občerstvenie a nápoje umiestnite na spodné police v chladničke a menej používané potraviny presuňte hore.

Skontrolujte osvetlenie

Ak je to možné, znížte polohu lámp, pretože pre ľudí na invalidnom vozíku je oslnenie skutočným problémom. Malo by to byť pomerne jednoduché a keď návšteva dorazí k vám domov, požiadajte ju, aby s vami urobila prehliadku a poukázala na všetky miesta, kde sa stretáva s oslnením od žiarovky alebo inými problémami s osvetlením.

Nie sú to síce dokonalé ani dlhodobé riešenia, ale v krátkom čase vám pomôžu urobiť domov príjemnejším. Môžu byť tiež dočasným riešením, kým budete pracovať na väčších rekonštrukciách v prípade, že tam osoba na invalidnom vozíku bude dlho.