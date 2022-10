Tieto skupiny môžu požiadať o príspevok na obnovu rodinných domov

Urobiť sa tak bude dať prostredníctvom webovej stránky www.obnovdom.sk. Informovalo o tom tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Prvé pilotné výzvy sú určené pre štandardnú skupinu žiadateľov a pre znevýhodnené, socioekonomické skupiny. Hodnota oboch výziev je podľa MŽP 30 miliónov eur. Štandardná skupina žiadateľov môže získať príspevok 14.000 eur pri 30 až 60-percentnej úspore energií. „Ak žiadateľ dosiahne úsporu energií nad 60 percent, môže získať príspevok z plánu obnovy vo výške až 19.000 eur,“ priblížilo. Znevýhodnené rodiny v rámci socioekonomickej skupiny môžu dostať dotáciu až do výšky 95 percent celkových oprávnených výdavkov, čo môže byť maximálne 18.000 eur.

Počas nadchádzajúceho víkendu bude tiež otvorených desať regionálnych kancelárii Slovenskej agentúry životného prostredia, ktoré poskytnú odborné poradenstvo a informácie o výzve. Nachádzajú sa v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Nitre, Banskej Bystrici, Trnave, Trenčíne, Liptovskom Mikuláši a Lučenci. Tento víkend budú podľa MŽP otvorené od 9.00 do 17.00 h. „Neskôr budú kancelárie otvorené v pracovné dni od 9.00 do 17.00 h a v sobotu od 10.00 do 14.00 h. V prípade zvýšeného záujmu sa budú otváracie časy meniť podľa potreby,“ uviedlo ministerstvo.

Ide podľa šéfa envirorezortu Jána Budaja (OĽANO) o unikátny projekt, ktorý môže pomôcť životnému prostrediu. Renovácia tiež pomôže ľuďom znížiť náklady na energie a zároveň ich ochráni pred hrozbou energetickej chudoby. „Začal sa prechod Slovenska k nezávislosti od fosílnych zdrojov energie. Najbližšie dni preveria pripravenosť projektu Obnov dom, ktorý má významný environmentálny a sociálny rozmer,“ poznamenal Budaj.

Podporovanými opatreniami sú zlepšovanie tepelno-technických vlastností, inštalácia zdroja energie, zelená strecha, akumulačná nádrž na dažďovú vodu, tieniaca technika, ale aj odstránenie azbestu. Rezort doplnil, že súčasťou oprávnených nákladov je aj projektová dokumentácia. „Záujemcovia môžu podporu využiť na varianty opatrení podľa ich finančných možností,“ poukázal.

Podmienkou na rekonštrukciu je podľa MŽP úspora aspoň 30 percent energií. Potrebný je k tomu energetický certifikát, ktorý bude vyhotovený pred a po rekonštrukcii.

Zelená obnova rodinných domov sa má financovať z Plánu obnovy a odolnosti SR. Do ich komplexnej obnovy pôjde z miliardového balíka 528 miliónov eur.