Ministri odmietajú nenávisť v spoločnosti, vyjadrili sústrasť pozostalým

Zhodli sa na tom v stanoviskách k stredajšiemu (12. 10.) útoku v centre Bratislavy, pri ktorom boli zavraždení dvaja ľudia. Ministri odsudzujú konanie páchateľa a pozostalým vyjadrujú úprimnú sústrasť.

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) považuje útok na človeka pre jeho príslušnosť k menšine za prejav malosti, hnevu a nekultúrnosti. „Je mi nesmierne ľúto obetí včerajšej tragédie a je neznesiteľné tušiť, čo ju spôsobilo. Nenávisť. Nechcem sa už viac budiť do takýchto rán. Sú beznádejne smutné, ako nenávisť sama,“ skonštatovala na sociálnej sieti.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) odsúdil dvojnásobnú vraždu mladých ľudí. „Je neprijateľné, aby sa takto nenávistne správala spoločnosť či jedinci voči komukoľvek. Pozostalým a trúchliacim rodinám vyslovujem úprimnú sústrasť,“ uviedol na sociálnej sieti.

Minister spravodlivosti Viliam Karas označil správu o „šialenom nenávistnom útoku“ a vyhasnutých životoch za zdrvujúcu. „V spoločnosti sa stupňuje agresivita, čo vnímam aj ako dôsledok neustáleho hrubnutia slovníka vo verejnom priestore a nárastu extrémizmu. Je potrebné zásadne zmeniť spoločenskú komunikáciu a mať rešpekt k názorovým oponentom, kde základom akéhokoľvek postoja je rešpekt k dôstojnosti každej ľudskej osoby,“ komentoval.

Ministerstvo zahraničných vecí zdôraznilo, že národnostné, etnické, náboženské, sexuálne a iné menšiny si v demokratickej spoločnosti zaslúžia politickú ochranu, ako aj zabezpečenie ich rovnocenného postavenia a rovnakého prístupu. „Od agresívnych slov je len na krok k odsúdeniahodným a tragickým činom. Akýkoľvek prejav nenávisti, aj voči menšinám, musí byť našou spoločnosťou odmietnutý a odsúdený,“ uviedlo v stanovisku.

Minister školstva Ján Horecký priznal, že sa ťažko vyrovnáva s motívom činu, ktorým bolo ľudské nepriateľstvo. Apeloval preto na ľudskosť a tolerantnosť. „Každý jeden z nás môže prispieť k zlepšeniu spoločnosti,“ uviedol. Avizoval zápis do kondolenčnej knihy na Univerzite Komenského v Bratislave, kde študovala jedna z obetí. Na budovu ministerstva vyvesili čiernu vlajku.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) považuje prejavy extrémizmu a nenávisti voči LGBT komunite a akejkoľvek inej menšine za neakceptovateľné.

Ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) označila konanie páchateľa za neospravedlniteľný akt zločinu z nenávisti. „Je to dôsledok sveta, kde sa ľudia delia na 'my' a 'oni', kde sa vykopávajú brázdy hnevu a stavajú sa hradby fóbie a vzájomnej nevraživosti. Je to opak lásky k vlasti, pretože Slovensko patrí všetkým, bez ohľadu na rozdiely,“ uviedla.

K streľbe v centre Bratislavy došlo v stredu po 19.00 h. Na mieste zomreli dvaja muži. Zranená bola jedna žena, ktorú previezli do jednej z bratislavských nemocníc. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho našla mŕtveho.