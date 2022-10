Každý jeden Európan je v príbuzenskom vzťahu s týmto mužom

Dnes už vieme, že evolúcia dopriala všetkým ľuďom na zemi jedného spoločného predka, ktorého by sme mohli hľadať v radoch primátov. Málokto si je však vedomý toho, že ešte aj dnes môže mať spoločné korene so svojím susedom. Tento fakt sa pritom týka aj vás za predpokladu, že pochádzate z niektorej európskej krajiny.

Ak ste Európan, môžete sa popýšiť čiastočne modrou krvou. Staršia štúdia Petra Ralpha a Grahama Coopera totiž poukazuje na fakt, že ľudia v našich končinách majú spoločného predka, ktorým je Karol Veľký, známy aj ako cisár Západu.

Karol Veľký žil na prielome ôsmeho a deviateho storočia a jednou z jeho najväčších zásluh je zjednotenie väčšiny západnej a strednej Európy. Okrem toho tiež nútil všetkých svojich poddaných konvertovať na kresťanstvo. V období jeho vlády zažila Európa veľký kultúrny a územný rozmach.

Karola vďaka snahe zjednotiť najstarší kontinent niekedy prezývajú aj Otec Európy. Ukazuje sa, že svoje rodičovské vlohy ale šíril aj v radoch nežnejšieho pohlavia, pretože podľa odhadov splodil osemnásť potomkov so siedmimi rôznymi ženami. Tieto čísla sú postačujúce na to, aby sme mohli tvrdiť, že každý v súčasnosti žijúci Európan je nejakým spôsobom spätý s cisárom Západu.

