Politické strany po útoku v Bratislave odmietajú nenávisť,vyzývajú na toleranciu

Politické strany v súvislosti so stredajším (12. 10.) útokom v centre Bratislavy, pri ktorom boli zavraždení dvaja ľudia, odmietajú nenávisť voči menšinám. Čin odsúdili a vyzývajú na väčšiu toleranciu. Skutok spájajú aj s polarizáciou v spoločnosti.

Hnutie OĽANO zdôrazňuje, že ľudská odlišnosť, či už sexuálna, rasová, názorová, v životnom štýle alebo akákoľvek iná, nemôže byť dôvodom nenávisti, a už vôbec nie nenávisti vraždiacej. „Ak sa potvrdia správy o tom, že išlo o útok z nenávisti voči menšinám, je to šokujúce a desivé. Je čas zahodiť všetky spory a začať budovať tolerantné Slovensko, kde svoj život môže dobre prežiť úplne každý,“ uviedol predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš.

Predsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová označila konanie páchateľa za neospravedlniteľný akt zločinu z nenávisti. „Je to dôsledok sveta, kde sa ľudia delia na 'my' a 'oni', kde sa vykopávajú brázdy hnevu a stavajú sa hradby fóbie a vzájomnej nevraživosti. Je to opak lásky k vlasti, pretože Slovensko patrí všetkým, bez ohľadu na rozdiely,“ uviedla.

Predstavitelia SaS sú vraždou otrasení. „Mladí ľudia boli zavraždení len pre to, lebo žili inak, ako si niekto predstavoval. Je to neakceptovateľné a ostro to odsudzujeme. Nenávisť sa začala rôznymi vyhláseniami proti LGBTI komunite a skončila sa pri hrôzostrašnom čine,“ vyhlásil predseda strany Richard Sulík. Spoločnosť musí podľa poslanca Branislava Gröhlinga vyslať signál, že spraví všetko pre to, aby sa podobná tragédia nikdy viac nezopakovala.

Mimoparlamentný Hlas-SD odsudzuje násilie, ktoré sa stáva súčasťou spoločenského života na Slovensku. „Vyzývame slovenskú politickú scénu, a hlavne niektorých predstaviteľov štátu, aby vrátili slovenskej politike rešpekt, slušnosť, vecnú a racionálnu argumentáciu, pretože nenávisť, ktorú šíria, kontaminuje celú spoločnosť a nakoniec slovo stratí svoj význam a nahradí ho zbraň,“ uviedli v stanovisku.

Progresívne Slovensko vyzýva všetky politické strany, aby sa postavili proti šíreniu nenávisti voči menšinám a LGBTI ľuďom na Slovensku. „Žiaľ, tento hrozný čin nemôžeme vnímať izolovane. Stal sa v kontexte dlhodobej polarizácie spoločnosti a šírenia nenávisti, za čím stoja konkrétni ľudia a konkrétne politickí aktéri. Slová majú dôsledky a dôsledkom aj takýchto agresívnych, nenávistných slov sú potom tragicky vyhasnuté životy mladých ľudí. Včera zabíjala nenávisť a je najvyšší čas ju zastaviť,“ uviedol predseda strany Michal Šimečka.

Konrád Rigó z mimoparlamentnej Aliancie si myslí, že vraždy nemožno oddeliť od čoraz ostrejšieho verejného diskurzu, od otvoreného či skrytého politického podnecovania proti gejom, Židom a Rómom. „Používať nenávisť vo verejnom diskurze je ľahké. Zneužívať ju je ľahkomyseľné a nezodpovedné, a nebezpečné. A v politike neexistuje odpornejší čin ako tento,“ skonštatoval.

K streľbe v centre Bratislavy došlo v stredu po 19.00 h. Na mieste zomreli dvaja muži. Zranená bola jedna žena, ktorú previezli do jednej z bratislavských nemocníc. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho našla mŕtveho.