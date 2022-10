Szijjártó: Gazprom má záujem prevádzkovať plynovod Turecký prúd

Vyhlásil to v stredu večer v Moskve maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó, ktorý sa stretol so šéfom Gazpromu Alexejom Millerom. Informuje o tom spravodajca TASR s odvolaním sa na agentúru MTI.

Šéf maďarskej diplomacie poznamenal, že v dôsledku vojny na Ukrajine a bruselských sankcií uvalených v reakcii na ňu sa v Európe i za hranicami kontinentu rozvinula najvážnejšia energetická kríza všetkých čias.

Podľa slov Szijjártóa severné plynovody boli prakticky znemožnené. Zdôraznil, že tranzit plynu z Ruska je stále nerušený iba cez Turecký prúd, čo potvrdzuje význam jeho vybudovania.

Gazprom podľa jeho slov presúva ťažisko prepravy plynu zo severu na bezpečne a predvídateľne fungujúcu južnú trasu. „Podmorské potrubia (Tureckého prúdu), kompresory, turbíny a ďalšie dôležité prvky vyrobili Rusi, takže ich údržba nečelí sankčným prekážkam,“ dodal.

Szijjártó v Moskve v stredu podpísal s Gazpromom dohodu o odklade platieb za plyn. Maďarsko získalo trojročný odklad splatnosti faktúr za plyn, ktoré by inak mali byť splatné v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov. Pri cene 300 eur za megawatthodinu by to predstavovalo 3,5 až 4,5 miliardy eur.

