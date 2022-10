Izraelská polícia pre nepokoje posilní bezpečnosť v uliciach Jeruzalema

Izraelská polícia v meste zadržala najmenej 24 Palestínčanov, väčšinou v tínedžerskom veku.

Agentúra AFP vo svojej správe uviedla, že maskovaní demonštranti počas nepokojov hádzali smerom k policajtom zápalné fľaše a kamene a odpaľovali pyrotechniku. Polícia dodala, že v niektorých prípadoch jej príslušníci použili proti demonštrantom aj ostrú muníciu, ale bezprostredne neboli hlásené žiadne zranenia.

Napätie vo východnom Jeruzaleme sa zvýšilo po tom, ako polícia v utečeneckom tábore Šuafát koncom minulého týždňa spustila intenzívne pátranie po páchateľovi, ktorý v sobotu smrteľne zranil izraelského vojaka.

Počas razií izraelských bezpečnostných zložiek v tábore dochádza k potýčkam s Palestínčanmi, ktoré sa postupne rozšírili aj do ďalších lokalít.

Podľa izraelskej televízie KAN sa očakáva, že polícia v najbližších dňoch posilní počet príslušníkov v celom hlavnom meste.

Nočné zrážky, ktoré do štvrtka rána utíchli, sa odohrali v čase, keď do Jeruzalema prichádzali desaťtisíce židov, aby oslávili sviatok sukot. V rámci jeho slávenia prúdili aj do jeruzalemského Starého mesta, ktoré je často ohniskom napätia medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.